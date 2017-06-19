Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
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Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
ГК «Деловые Линии» подписали соглашение о перевозках продукции пивоваренной компании АО «Пивоварня Москва-Эфес» (Efes Rus), входящей в четверку крупнейших игроков на профильном российском рынке.
Первоначально доставка напитка будет осуществляться с завода в Калуге с последующим планируемым расширением доставки с заводов производителя в Казани, Новосибирске, Уфе и Ульяновске в различные субъекты РФ. Для перевозок выделят еврофуры с изотермическими прицепами в теплое время года и с рефрижераторами «Деловых Линий» зимой. Особое внимание будет уделено доставке напитка напрямую в крупнейшие ритейл-сети, которые являются партнерами компании Efes Rus.
ГК «Деловые Линии» наращивает обороты перевозок товаров FOOD-сегмента как перевозкой в составе сборного груза, так и доставкой отдельным транспортом. Кроме того, продовольственные товары занимают уже около 15 тыс. кв. м складских площадей логистического оператора, и этот показатель постоянно растет.