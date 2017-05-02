«Деловые Линии» ждут роста перевозок сборных грузов

19 мая 2017 г.

К концу года рынок LTL-перевозок в России вырастет на 7%. Такие данные приводят аналитики ГК «Деловые Линии». В группе компаний уже подвели свои итоги первого квартала: перевозки сборных грузов прибавили 2%.

Больше всего товаров в этом сегменте отправляется из Комсомольска-на-Амуре, Севастополя, Симферополя, Пятигорска и Красноярска. Пунктом назначения LTL-грузов чаще всего являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск. Средний вес посылок – порядка 68 кг.

Интересным трендом трех месяцев стал постепенный переток клиентов с негабаритными грузами из FTL сегмента в LTL. Рост отправок нестандартных посылок в составе сборного груза составил 6%.

На дальнейшем развитии рынка LTL в ближайшее время благоприятно скажутся продолжение стратегии импортозамещения, рост количества произведенных в России товаров народного потребления, а также уменьшение объемов единовременной закупки многими компаниями. В конечном счете, это увеличит частоту отправок грузов, уверены в ГК «Деловые Линии».