Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
К концу года рынок LTL-перевозок в России вырастет на 7%. Такие данные приводят аналитики ГК «Деловые Линии». В группе компаний уже подвели свои итоги первого квартала: перевозки сборных грузов прибавили 2%.
Больше всего товаров в этом сегменте отправляется из Комсомольска-на-Амуре, Севастополя, Симферополя, Пятигорска и Красноярска. Пунктом назначения LTL-грузов чаще всего являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Новосибирск. Средний вес посылок – порядка 68 кг.
Интересным трендом трех месяцев стал постепенный переток клиентов с негабаритными грузами из FTL сегмента в LTL. Рост отправок нестандартных посылок в составе сборного груза составил 6%.
На дальнейшем развитии рынка LTL в ближайшее время благоприятно скажутся продолжение стратегии импортозамещения, рост количества произведенных в России товаров народного потребления, а также уменьшение объемов единовременной закупки многими компаниями. В конечном счете, это увеличит частоту отправок грузов, уверены в ГК «Деловые Линии».