Дешевле в три раза: сервис Busfor запускает продажи на международные автобусные рейсы, не уступающие по комфорту самолетам

2 марта 2017 г.

Международный онлайн-сервис для поиска и покупки билетов на автобусы Busfor стал официальным дистрибьютором по продаже билетов на новые зарубежные рейсы Intercars, выполняемые на автобусах повышенной комфортности.

Автобусы уровня «экстра-комфорт» начнут курсировать между Москвой, Минском, Варшавой и Киевом. Во всех автобусах на этих маршрутах будет доступен Wi-Fi, розетки, кондиционеры, питьевая вода, а также подушки и пледы для обеспечения максимального комфорта всех пассажиров. Рейсы запущены европейской транспортной компанией — Intercars, которая знаменита высоким уровнем сервиса и качеством перевозок.

На новых автобусах можно будет доехать до столиц Белоруссии, Польши и Украины. Они будут курсировать по следующим маршрутам: с 7 марта Москва-Минск-Москва (ежедневно, 1400 руб. в одну сторону), с 23 марта Минск-Варшава-Минск (ежедневно,1600 руб. в одну сторону до центра города, 1700 руб. в одну сторону до/от аэропорта Варшавы), с 13 апреля Минск-Киев-Минск (раз в два дня, 1200 руб. в одну сторону). Автобусы будут отправляться в пункты назначения в вечернее время, чтобы избежать пробок и сделать поездку еще более комфортной и быстрой для пассажиров. Каждый пассажир может бесплатно провозить с собой две единицы багажа. Для сравнения за авиабилет в один конец и одну единицу багажа из Москвы в Минск стоимость минимального тарифа начинается с 3476 руб. Билеты уже доступны в продаже на busfor.ru и busfor.ua

"Мы рады поддержать Intercars в запуске новых международных рейсов, — комментирует сооснователь сервиса Busfor Илья Екушевский, — наша компания будет отвечать за клиентскую поддержку и продажу билетов в интернете. Благодаря этому сотрудничеству мы можем предложить нашим клиентам билеты на автобусы повышенной комфортности с Wi-Fi, розетками, удобными креслами и при этом в несколько раз дешевле. Партнерство с транспортной компанией Intercars — лучшее доказательство преимуществ автобусов. Наша задача — соединять клиентов с лучшими перевозчиками, предоставляющими наиболее качественную услугу перевозки. Именно поэтому онлайн-сервисом Busfor уже сейчас ежемесячно пользуется более 2 млн человек".

“Busfor на данный момент самый удобный сервис для поиска и покупки билетов на автобусы онлайн. Он занимает лидирующую позицию на рынке, постоянно расширяет географию присутствия и вносит реальные положительные изменения в ситуацию с автобусными перевозками в России и СНГ, — говорит генеральный директор Intercars Europe, Юлия Бурдон-Сабецкая. — Мы надеемся на долгосрочное сотрудничество с Busfor и уверены, что сможем стать лидером на выбранных маршрутах. В перспективе Intercars и Busfor будут расширять партнерство, Intercars планирует увеличить список направлений, по которым будут ходить автобусы повышенной комфортности. Планируется запуск рейсов из Минска в Санкт-Петербург и Одессу, а затем и в другие крупные города РФ и Западной Европы”.