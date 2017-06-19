Девелоперская активность на складском рынке Санкт-Петербурга находится на низком уровне несмотря на высокий объем сделок

31 июля 2017 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Компания JLL снижает прогноз ввода складов в 2017 году

По данным компании JLL, во 2-м квартале 2017 года в Санкт-Петербурге было введено 25 тыс. кв. м складов, что на 64% ниже результата аналогичного периода прошлого года. В совокупности за 1-е полугодие рынок увеличился на 37 тыс. кв. м, что в четыре раза меньше, чем в январе-июне 2016 года.

Крупнейшим объектом, вышедшим на рынок во 2-м квартале, стал логистический комплекс «Адмирал-ТСВ» (20 тыс. кв. м) в индустриальном парке «Марьино». Помимо этого, был введен в эксплуатацию торгово-складской комплекс «Петрович» на Таллинском шоссе (15 тыс. кв. м общей площади, из которых 5 тыс. кв. м относятся к качественным складам).

Совокупная площадь строящихся складских комплексов, которые находятся в высокой степени готовности и могут выйти на рынок в июле-декабре 2017 года, составляет 22,5 тыс. кв. м. Это на 78% ниже результата 2-го полугодия 2016 года. Сроки окончания строительства нескольких складских объектов были перенесены на будущий год, что привело к пересмотру аналитиками JLL прогноза ввода по итогам 2017 года в сторону снижения – до 59,5 тыс. кв. м. Это на 65% ниже, чем объем ввода в 2016 году.

«В условиях спада экономики мы наблюдаем минимальный объем строительства спекулятивных складских комплексов, а на снижение совокупного ввода влияет резкое уменьшение количества проектов built-to-suit. Если в 2015-2016 годах на объекты, реализованные под конкретного клиента, приходилось 80-85% в общем объеме ввода, то в 2017 году их доля снизится до 25%», – комментирует Владислав Фадеев руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге.

На фоне небольшого ввода наблюдается рост спроса. Объем купленных и арендованных складских площадей в Санкт-Петербурге во 2-м квартале 2017 года составил 95,4 тыс. кв. м, что является наивысшим результатом для аналогичных периодов за всю историю наблюдений и на 35% превышает показатель 2-го квартала 2016 года.

Объем сделок аренды и продажи за первые шесть месяцев 2017 года превысил значения 1-х полугодий предыдущих лет и достиг 150 тыс. кв. м. «При этом ждать рекорда по итогам всего года не стоит: результат прогнозируется на уровне 2016 года – 256 тыс. кв. м. Это существенно ниже уровня 2014 года, когда за счет сделок built-to-suit объем купленных и арендованных площадей достиг 389 тыс. кв. м», – добавляет Владислав Фадеев.

Наибольшая доля в структуре спроса пришлась на логистические компании – 31%. Объем арендованных и купленных площадей производственными компаниями, торговыми операторами и дистрибьюторами распределился равномерно (по 22%).

Несмотря на высокий объем сделок, доля вакантных площадей снизилась не очень значительно – на 0,4 п.п., с 6,5% до 6,1%. Это связано с тем, что большая часть сделок представляют собой переезд с улучшением коммерческих условий. В абсолютных цифрах на конец 2-го квартала было свободно 174 тыс. кв. м складов.

Во 2-м квартале 2017 году максимальный уровень запрашиваемых арендных ставок в качественных складских комплексах Петербурга уменьшился до 400-450 руб. за кв. м в месяц (включая НДС и операционные расходы). «Снижение запрашиваемых ставок является реакцией собственников объектов на запросы клиентов, которые в последний год были на 10-20% ниже цены предложения. Пока такой разрыв не приводил к существенному росту вакантности, собственники анонсировали высокие ставки, предоставляя дисконт в ходе переговоров. Сейчас же многие владельцы складских площадей изначально анонсируют сниженные арендные ставки», – комментирует Андрей Амосов, руководитель офиса компании JLL в Санкт-Петербурге.