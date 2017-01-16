Девелоперы снижают ставки, чтобы заполнить пустующие склады

3 февраля 2017 г.

После шестимесячного периода стабильности, в 4 кв. 2016 года ставки аренды снизились. Средняя ставка аренды на склады класса А в конце 2016 года составила 3,5-3,8 тыс. рублей за кв. м в год без НДС, операционных расходов и коммунальных платежей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года этот показатель упал на 14%.

Снижение ставок аренды привело к увеличению объема арендованных квадратных метров, но к снижению доли вакантных площадей это не привело. В течении года вакансия оставалась стабильной и составила 10% в классе А. Доля свободных площадей в классе Б ниже, так как из-за изменения структуры спроса потребители предпочитают арендовать более мелкие складские блоки, которые предлагаются в комплексах класса Б.

На фоне снижения ставок объем заключенных сделок по аренде и покупке складской недвижимости был выше аналогичного среднего показателя 2011-2015 гг в 2,5 раза и составил 528 тыс. кв. м. Тем не менее, за весь 2016 год было арендовано и куплено 1,2 млн. кв. м, что ниже аналогичного показателя 2015 года на 11%, а среднего показателя 2011-2015 гг на 7%. Доля купленных складских площадей в общем объеме сделок немного уменьшилась с 20% в 2015 до 14% в 2016 году. Средний размер сделки в 2016 году составил 12 тыс. кв. м, что ниже аналогичного показателя 2015 года на 11%.

Объем заключенных сделок с компаниями сегмента розничной торговли сократился на 30%. Сократилось и количество сделок. Средняя площадь сделки в этом сегменте в 2016 году, по сравнению с 2015 годом не изменилась и составила 26 тыс. кв. м. Реагируя на изменение рынка девелоперы сокращают темпы спекулятивного строительства, начинают строительство новых проектов только после заключения предварительных договоров аренды или продажи. В 2017 году ожидается всего 360 тыс. кв. м новых складских помещений, что почти в 2,5 раза меньше объемов 2016 года (852 тыс. кв. м).

«Мы отмечаем рост спроса в сегменте производства и логистики. – Комментирует Александр Кунцевич, аналитик отдела исследований Cushman&Wakefield. - В обоих сегментах в 2016 году выросло количество сделок (по сравнению с 2015 годом на 23% и 11% соответственно). В сегменте логистики вырос и размер арендуемого блока. В 2016 году он составил 11 тыс. кв. м, что на 28% больше аналогичного показателя 2015 года. В 2017 году, благодаря улучшению ситуации в розничной торговле, спрос на складские площади станет более предсказуемым. Мы предполагаем, что в конце 2017 года на рынке качественных складских площадей Московского региона доля вакантных площадей начнет сокращаться, а ставки аренды стабилизируются».