С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
После шестимесячного периода стабильности, в 4 кв. 2016 года ставки аренды снизились. Средняя ставка аренды на склады класса А в конце 2016 года составила 3,5-3,8 тыс. рублей за кв. м в год без НДС, операционных расходов и коммунальных платежей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года этот показатель упал на 14%.
Снижение ставок аренды привело к увеличению объема арендованных квадратных метров, но к снижению доли вакантных площадей это не привело. В течении года вакансия оставалась стабильной и составила 10% в классе А. Доля свободных площадей в классе Б ниже, так как из-за изменения структуры спроса потребители предпочитают арендовать более мелкие складские блоки, которые предлагаются в комплексах класса Б.
На фоне снижения ставок объем заключенных сделок по аренде и покупке складской недвижимости был выше аналогичного среднего показателя 2011-2015 гг в 2,5 раза и составил 528 тыс. кв. м. Тем не менее, за весь 2016 год было арендовано и куплено 1,2 млн. кв. м, что ниже аналогичного показателя 2015 года на 11%, а среднего показателя 2011-2015 гг на 7%. Доля купленных складских площадей в общем объеме сделок немного уменьшилась с 20% в 2015 до 14% в 2016 году. Средний размер сделки в 2016 году составил 12 тыс. кв. м, что ниже аналогичного показателя 2015 года на 11%.
Объем заключенных сделок с компаниями сегмента розничной торговли сократился на 30%. Сократилось и количество сделок. Средняя площадь сделки в этом сегменте в 2016 году, по сравнению с 2015 годом не изменилась и составила 26 тыс. кв. м. Реагируя на изменение рынка девелоперы сокращают темпы спекулятивного строительства, начинают строительство новых проектов только после заключения предварительных договоров аренды или продажи. В 2017 году ожидается всего 360 тыс. кв. м новых складских помещений, что почти в 2,5 раза меньше объемов 2016 года (852 тыс. кв. м).
«Мы отмечаем рост спроса в сегменте производства и логистики. – Комментирует Александр Кунцевич, аналитик отдела исследований Cushman&Wakefield. - В обоих сегментах в 2016 году выросло количество сделок (по сравнению с 2015 годом на 23% и 11% соответственно). В сегменте логистики вырос и размер арендуемого блока. В 2016 году он составил 11 тыс. кв. м, что на 28% больше аналогичного показателя 2015 года. В 2017 году, благодаря улучшению ситуации в розничной торговле, спрос на складские площади станет более предсказуемым. Мы предполагаем, что в конце 2017 года на рынке качественных складских площадей Московского региона доля вакантных площадей начнет сокращаться, а ставки аренды стабилизируются».