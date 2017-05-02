DHGate запустила первую в истории бренда масштабную распродажу May Festival Sale

17 мая 2017 г.

В 2017 году DHGate планирует усилить позиции в России в сегменте B2C и при поддержке SPSR Express запускает May Festival Sale. По 30 июня на сайте площадки онлайн-покупателей из России ждут скидки до 56% на самые популярные категории товаров – Электроника, Смартфоны&Аксессуары, Здоровье&Красота, Дом&Дача. В общей сложности на специальных условиях будет доступно свыше 100 наименований бестселлеров.

Федор Чжоу, директор по развитию бизнеса в СНГ DHGate: «В настоящий момент значительная доля в трафике в Россию приходится на B2B, однако мы видим большой потенциал для роста в B2C. Первая масштабная акция для B2C позволит приобрести товары в розницу по оптовым ценам, на выгодных условиях познакомиться с качеством продукции и укрепит доверие к известной в Китае площадке. Средний чек акции, направленной на B2C, составит, по нашим ожиданиям, более $100. Трафик достигнет 2 000 отправлений в день».

Алекс Борисов, директор по развитию бизнеса SPSR Express: «Мы предложим покупателям доставку курьером и в клиентские залы. Сроки доставки составят от 4 дней в Москву и от 6 дней – в регионы России. Предварительно проведенные технические и тестовые работы позволят нам на качественном уровне обеспечить сервис даже в рамках увеличившегося трафика».