Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
Директор по развитию бизнеса АО «РЖД Логистика» Денис Мазурин рассказал о потенциале развития международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» в варианте прохождения через порт в Астрахани. Свое видение эксперт логистической компании представил на конференции в рамках II Международного каспийского технологического форума «Технокаспий-2017».
Как отметил Денис Мазурин, сегодня существует несколько вариантов доставки груза между начальными и конечными точками МТК «Север – Юг» (Индия/Иран и Россия/Европа соответственно). Один из вариантов продвижения грузопотока – маршрут через порт в Астрахани.
По его словам, такой вариант предполагает гибкое ценообразование, в том числе в части железнодорожной составляющей, а также возможность строительства специализированного флота, что снизит размер морской составляющей стоимости перевозки. Он также подчеркнул, что сам по себе «Север – Юг» является весьма перспективным направлением.
«Новый маршрут открывает большие перспективы для всех стран, через которые он пролегает. Для России это двукратный рост экспортного потенциала зернового комплекса к 2025 году, для Ирана – развитие металлургии за счет удовлетворения потребностей в угле и социально-экономический рост в целом, для Индии – наращивание внешнеторгового оборота с Россией», – заявил Денис Мазурин.
Он также напомнил, что у «РЖД Логистики» уже есть опыт успешной перевозки по МТК «Север-Юг». В октябре 2016 года компания стала первым логистическим оператором на этом направлении, осуществив контейнерную отправку промышленных радиаторов из Мумбая (Индия) в транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино» Калужской области. Доставка осуществлялась морем из Мумбая (Индия) в Бандер-Аббас (Иран), а оттуда по железной дороге до Решта (Иран). Там контейнеры перегружались на автотранспорт и доставлялись до Астары (Иран), далее снова по железной дороге через территорию Азербайджана до терминала в Ворсино.
Реализованный маршрут позволил сократить сроки доставки в два раза по сравнению с морской транспортировкой и предложить грузоотправителям тарифы на 20% ниже, чем по железнодорожному маршруту через Туркмению и Казахстан.