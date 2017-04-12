Директор по развитию бизнеса «РЖД Логистики» Денис Мазурин рассказал о потенциале МТК «Север – Юг» в варианте прохождения через Астрахань

26 апреля 2017 г.

Директор по развитию бизнеса АО «РЖД Логистика» Денис Мазурин рассказал о потенциале развития международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» в варианте прохождения через порт в Астрахани. Свое видение эксперт логистической компании представил на конференции в рамках II Международного каспийского технологического форума «Технокаспий-2017».

Как отметил Денис Мазурин, сегодня существует несколько вариантов доставки груза между начальными и конечными точками МТК «Север – Юг» (Индия/Иран и Россия/Европа соответственно). Один из вариантов продвижения грузопотока – маршрут через порт в Астрахани.

По его словам, такой вариант предполагает гибкое ценообразование, в том числе в части железнодорожной составляющей, а также возможность строительства специализированного флота, что снизит размер морской составляющей стоимости перевозки. Он также подчеркнул, что сам по себе «Север – Юг» является весьма перспективным направлением.

«Новый маршрут открывает большие перспективы для всех стран, через которые он пролегает. Для России это двукратный рост экспортного потенциала зернового комплекса к 2025 году, для Ирана – развитие металлургии за счет удовлетворения потребностей в угле и социально-экономический рост в целом, для Индии – наращивание внешнеторгового оборота с Россией», – заявил Денис Мазурин.

Он также напомнил, что у «РЖД Логистики» уже есть опыт успешной перевозки по МТК «Север-Юг». В октябре 2016 года компания стала первым логистическим оператором на этом направлении, осуществив контейнерную отправку промышленных радиаторов из Мумбая (Индия) в транспортно-логистический комплекс «Фрейт Вилладж Ворсино» Калужской области. Доставка осуществлялась морем из Мумбая (Индия) в Бандер-Аббас (Иран), а оттуда по железной дороге до Решта (Иран). Там контейнеры перегружались на автотранспорт и доставлялись до Астары (Иран), далее снова по железной дороге через территорию Азербайджана до терминала в Ворсино.

Реализованный маршрут позволил сократить сроки доставки в два раза по сравнению с морской транспортировкой и предложить грузоотправителям тарифы на 20% ниже, чем по железнодорожному маршруту через Туркмению и Казахстан.