Дискуссия: «Единые Евразийские рынки – практические последствия для бизнеса»

2 июня 2017 г.

14 июня 2017, Москва

Время проведения: 9.30 – 14.00

Вступление в силу Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) означает единое антимонопольное и таможенное регулирование территории стран ЕАЭС. Ожидаются важные изменения в сфере законодательства об интеллектуальной собственности. Целью введения нового регулирования является создание единого рынка, обеспечивающего свободу передвижения товаров, работ и услуг на территории стран ЕАЭС. В рамках дискуссии: «Единые Евразийские рынки – практические последствия для бизнеса» эксперты обсудят влияние единого рынка и связанных с ним изменений регуляторного режима на бизнес-модели и структурирование логистики международных компаний. В фокусе внимания окажутся нормы ЕАЭС в сфере антимонопольного и таможенного законодательства, а также законодательства об интеллектуальной собственности, их взаимное влияние.

Подробности: http://bc.rbc.ru/2017/evramarkets/

Программа:

I дискуссионная панель: «Влияние антимонопольного регулирования ЕАЭС на бизнес-модели международных компаний»

Влияние антимонопольного законодательства ЕАЭС на выстраивание дистрибьюторских сетей международных компаний, выходящих на рынки ЕАЭС.

Двухуровневая система антимонопольного законодательства: соотношение законодательства ЕАЭС и национального законодательства. Разграничение компетенции ЕЭК и ФАС по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства.

Среди спикеров:

Цыганов Андрей , заместитель руководителя, ФАС

, заместитель руководителя, ФАС Аппак Мария , руководитель юридического департамента, Nike

, руководитель юридического департамента, Nike Степанов Николай , директор юридического департамента, Мерседес Бенц Рус

, директор юридического департамента, Мерседес Бенц Рус Ассанов Диас , директор департамента по вопросам соблюдения правовых и этических норм, Сименс

, директор департамента по вопросам соблюдения правовых и этических норм, Сименс Викторов Сергей , генеральный директор, Ново Нордиск

, генеральный директор, Ново Нордиск Бармина Ирина , руководитель юридического отдела, Рекитт Бенкизер

, руководитель юридического отдела, Рекитт Бенкизер Никитина Радмила, руководитель коммерческой/антимонопольной практики, « Пепеляев Групп»

II дискуссионная панель: «Таможенное регулирование в ЕАЭС: перспективы ведения бизнеса на едином рынке»

Возможность создания финансовых центров в России с прямыми поставками из-за рубежа товаров в другие государства-члены Союза: имеются ли таможенные барьеры и как их преодолевать.

Развитие интернет-торговли: плюсы и минусы снижения лимитов беспошлинного ввоза товаров для личных целей.

Обеспечение единообразия в подходах таможенных органов государств-членов Союза по соблюдению требований технического регулирования: момент нанесения маркировки на ввозимые товары и возможность использования документов соответствия, выданных по единой форме в других государствах-членах Союза.

Контроль таможенной стоимости как инструмент обеспечения равных конкурентных условий попадания товаров на рынки государств-членов Евразийского экономического союза.

Среди спикеров:

Баландина Галина, руководитель Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов, член Совета ТПП РФ по таможенной политике

Аппак Мария, руководитель юридического департамента, Nike

Косов Александр, партнер, руководитель практики таможенного и внешнеторгового регулирования, «Пепеляев Групп»

III Дискуссионная панель: «Право интеллектуальной собственности»

Проект Договора о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза. Содержание. Прохождение внутригосударственных процедур, необходимых для подписания Договора.

Проект Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014г. (разработанный в целях реализации распоряжения Евразийского межправительственного совета от 13 апреля 2016г. «О вопросах применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак, товарный знак Евразийского экономического союза»). Прохождение внутригосударственных процедур, необходимых для подписания Протокола.

Среди спикеров:

Поповичев Алексей , исполнительный директор, РУСБРЭНД

, исполнительный директор, РУСБРЭНД Аппак Мария , руководитель юридического департамента, Nike

, руководитель юридического департамента, Nike Орлова Валентина, руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков, «Пепеляев Групп»

Мероприятие закрыто для внешних юридических консультантов. Участие - бесплатно.

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