Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
14 июня 2017, Москва
Время проведения: 9.30 – 14.00
Вступление в силу Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) означает единое антимонопольное и таможенное регулирование территории стран ЕАЭС. Ожидаются важные изменения в сфере законодательства об интеллектуальной собственности. Целью введения нового регулирования является создание единого рынка, обеспечивающего свободу передвижения товаров, работ и услуг на территории стран ЕАЭС. В рамках дискуссии: «Единые Евразийские рынки – практические последствия для бизнеса» эксперты обсудят влияние единого рынка и связанных с ним изменений регуляторного режима на бизнес-модели и структурирование логистики международных компаний. В фокусе внимания окажутся нормы ЕАЭС в сфере антимонопольного и таможенного законодательства, а также законодательства об интеллектуальной собственности, их взаимное влияние.
Подробности: http://bc.rbc.ru/2017/evramarkets/
Программа:
I дискуссионная панель: «Влияние антимонопольного регулирования ЕАЭС на бизнес-модели международных компаний»
Среди спикеров:
II дискуссионная панель: «Таможенное регулирование в ЕАЭС: перспективы ведения бизнеса на едином рынке»
Среди спикеров:
III Дискуссионная панель: «Право интеллектуальной собственности»
Среди спикеров:
Мероприятие закрыто для внешних юридических консультантов. Участие - бесплатно.
Регистрация
По вопросам регистрации, пожалуйста, обращайтесь в РБК Бизнес-Конференции к Инне Галлер (igaller@rbc.ru) по тел.: +7 495 363-11-11 доб.1368; +7 (964) 772-34-84