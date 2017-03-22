29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Об этом сообщил на форуме «Безопасность на транспорте» Андрей Калашников заместитель генерального директора АНО «Транспортная дирекция-2018». Паспорт болельщика (так называемый Fan ID), который будет обязан получить каждый зритель на соревнованиях, даст право бесплатного проезда от аэропорта/вокзала до города, внутри города между точками проведения соревнований, а также между городами-организаторами.
Для перевозки болельщиков на время проведений соревнований будут запущены дополнительные комфортабельные поезда. Сейчас Транспортная дирекция разрабатывает специальную систему опознавания бесплатных автобусов и турникетов для бесплатного прохода в метро, которые позволят болельщикам легко находить их в городах. Организация бесплатного проезда между городами проведения соревнований – это уникальный опыт, который ранее в мире никогда не применялся.
Напомним, что Кубок Конфедераций пройдет 17 июня-2 июля 2017 года в 4 городах России, а Чемпионат мира по футболу 14 июня-14 июля 2018 года в 11 городах.