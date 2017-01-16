С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Совещание по вопросу развития железнодорожного узла транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством вице-президента ОАО «РЖД» Петра Кацыва и вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина состоялось в Москве.
Развитие железнодорожной инфраструктуры для грузовых и пассажирских перевозок позволит значительно улучшить транспортную связь Санкт-Петербурга с пригородами и соседними субъектами РФ. Эти мероприятия предусмотрены Генеральной схемой развития железнодорожного узла в Санкт-Петербурге.
В ходе совещания был рассмотрен проект организации железнодорожной связи с аэропортом Пулково. Необходимость организации такого железнодорожного сообщения возникает с учетом перспективного роста пассажирооборота аэропорта и ограниченной пропускной способности улично-дорожной сети.
В настоящее время рассматриваются два варианта организации железнодорожных перевозок в Пулково: от Балтийского и Витебского вокзалов Санкт-Петербурга.
Участники совещания проанализировали основные параметры проекта, для выбора окончательного варианта прохождения трассы будет создана совместная рабочая группа, а также разработано технико-экономическое обоснование с учетом предварительных градостроительных проработок, затрат на развитие железнодорожной инфраструктуры и перспективного пассажиропотока.
Также была достигнута договоренность о проработке предварительного технико-экономического обоснования проекта «городской» электрички Санкт-Петербурга.