Для проработки проекта железнодорожной линии в Пулково будет создана рабочая группа

2 февраля 2017 г.

Совещание по вопросу развития железнодорожного узла транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области под председательством вице-президента ОАО «РЖД» Петра Кацыва и вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина состоялось в Москве.

Развитие железнодорожной инфраструктуры для грузовых и пассажирских перевозок позволит значительно улучшить транспортную связь Санкт-Петербурга с пригородами и соседними субъектами РФ. Эти мероприятия предусмотрены Генеральной схемой развития железнодорожного узла в Санкт-Петербурге.

В ходе совещания был рассмотрен проект организации железнодорожной связи с аэропортом Пулково. Необходимость организации такого железнодорожного сообщения возникает с учетом перспективного роста пассажирооборота аэропорта и ограниченной пропускной способности улично-дорожной сети.

В настоящее время рассматриваются два варианта организации железнодорожных перевозок в Пулково: от Балтийского и Витебского вокзалов Санкт-Петербурга.

Участники совещания проанализировали основные параметры проекта, для выбора окончательного варианта прохождения трассы будет создана совместная рабочая группа, а также разработано технико-экономическое обоснование с учетом предварительных градостроительных проработок, затрат на развитие железнодорожной инфраструктуры и перспективного пассажиропотока.

Также была достигнута договоренность о проработке предварительного технико-экономического обоснования проекта «городской» электрички Санкт-Петербурга.