Дноуглубительный флот компании CHEC прибыл в морской порт «Южный» в полном составе | Журнал «ЛОГИСТИКА»
Издатель: Агентство «Маркет Гайд»
Телефоны редакции: (499) 157-51-21, (499) 157-98-24
Специализированный
научно-практический
журнал
С Новым Годом!

Рассылки Subscribe.Ru

Новости логистики: рынок, инфраструктура, технологии