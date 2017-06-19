Дноуглубительный флот компании CHEC прибыл в морской порт «Южный» в полном составе

24 августа 2017 г.

Сегодня, 24 августа, для дальнейшего выполнения дноуглубительных работ в акватории порта «Южный» прибыли второй и третий земкараван флота компании China Harbour Engineering Сompany Ltd. (CHEC).

Это вся техника, зафиксированная в договоре и необходимая для реализации проекта «Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий с учетом перспективного грузооборота морского порта« Южный »(Первая очередь строительства. Первый пусковой комплекс)».

«Сейчас констатируем 100%-ую «вооруженность» техническими средствами для выполнения дноуглубительных работ по одному из контрактов, заключенных с CHEC, - отметил Максим Широков, начальник администрации порта «Южный». - Мы и наши подрядчики работаем строго по графику, выполняя все обязательства, в полном соответствии условиям сделки. Таким образом, с каждым днем делаем порт еще мощнее, еще более развитым и конкурентным, еще интереснее для новых инвестиционных проектов».

Флот прибыл на борту судна SHEN HUA 29, длина которого составляет 245,35 м, а ширина - 42,00 м. В 8:00 часов вторая и третья группы дноуглубительного флота встали на внешнем рейде, и в данный момент идет подготовка судов к спуску на воду.

Вторая партия дноуглубительного флота CHEC состоит из грейферного земснаряда JIN HANG JUN 407 с емкостью грейфера 25 куб. м и самоходных шаланд JIN HANG BO 48, JIN HANG BO 49, JIN HANG BO 51 с емкостью трюмов 1000 куб. м.

Третья партия дноуглубительного флота - это грейферный земснаряд Darun 36 с емкостью грейфера 25 куб. м и самоходные шаланды Darun 31 с емкостью трюмов 1000 куб. м, Darun 38, Darun 39 с емкостью трюмов 1500 куб. м.

Напомним, первая партия дноуглубительного флота компании CHEC прибыла в акваторию порта «Южный» 4 июля на борту судна Eagle. К настоящему времени в акватории порта работали грейферный земснаряд Darun 27, самоходная шаланда Darun 26, две несамоходные шаланды - Darun 32, Darun 33 и буксир Darun 37. Собственно работы по дноуглублению акватории порта были начаты 20 июля.