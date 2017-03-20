До конца года 90% федеральных дорог в Орловской области приведут в нормативное состояние за счет «Платона»

23 марта 2017 г.

23 марта в ходе рабочего визита в Орловскую область заместитель руководителя Росавтодора Игорь Астахов рассказал о перспективах развития федеральной и региональной дорожной инфраструктуры на международном форуме «Интеллектуальные транспортные системы». По его словам, на сегодняшний день в нормативное состояние приведено уже 80% федеральных дорог на территории Орловской области. К концу этого сезона данный показатель достигнет 90% от общей протяженности трасс. Также за прошлый год отмечено снижение аварийности на федеральных трассах в регионе на 20%.

Во многом положительных результатов на дорогах Орловской области удалось достигнуть благодаря запуску государственной системы «Платон», которая начала приносить в дорожный фонд страны дополнительные неналоговые поступления. Все собираемые системой средства направляются на ремонт самых проблемных дорог и аварийных мостов.

За первый год работы «Платона» удалось привести в порядок более двадцати километров дорог города Орла, в том числе двадцать одну улицу. На эти цели из дорожного фонда страны было направлено 150 млн рублей. Необходимые средства собраны путем покилометровой оплаты грузоперевозчиками своих передвижений по федеральным трассам в счет возмещения наносимого фурами вреда дорожному покрытию. Каждый предприниматель внес свою лепту по принципу «пользователь платит»: чем больше ездил, тем больший ущерб компенсировал.

Кроме того, за счет системы «Платон» до конца года в Орловской области будут отремонтированы три аварийных моста через реки Ока, Зуша и Сосна. Благодаря дополнительным поступлениям в дорожный фонд страны от грузоперевозчиков ремонт на этих сооружений начался впервые за их многолетнюю историю эксплуатации. Ранее в связи с аварийным состоянием мостов через р. Зуша на ул. Карла Маркса в г. Мценске и через р. Сосна по ул. Дружбы народов в г. Ливны движение транспорта по ним было прекращено. Мост «Дружба» через реку Ока также находился на грани закрытия.

«К концу 2017 года обновленные сооружения будут вновь полноценно открыты для проезда всех видов транспорта, что позволит повысить безопасность дорожного движения, а также сократит время автомобилистов, которые они тратили ранее на их объезд, включая машины скорой помощи и пожарные бригады», - подчеркнул Игорь Астахов.