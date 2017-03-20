21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
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Нижний Новгород
Добровольная народная дружина (ДНД) Горьковского автозавода «Группы ГАЗ», входящей в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент», признана лучшей в Нижнем Новгороде по итогам 2016 года. Сотрудники ГАЗа – производственные рабочие и инженеры – вошли в дружину по обеспечению порядка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в ноябре 2012 года, с этого времени при содействии ДНД ГАЗа пресечено около 14 000 правонарушений.
Добровольная народная дружина (ДНД) нижегородской производственной площадки «Группы ГАЗ» признана лучшей в Нижнем Новгороде в 2016 году. Такое решение было принято при подведении итогов регионального конкурса «Лучшая народная дружина города Нижнего Новгорода», организованного городской администрацией. В конкурсе принимали участие ДНД различных районов и организаций города. Лучшим народным дружинником города стал Андрей Лазарев, начальник участка производства грузовых автомобилей Горьковского автозавода, дружинник ДНД ГАЗа.
Дружина Горьковского автозавода – первая среди промышленных предприятий Нижегородской области. Каждый вечер в патруль выходят три группы дружинников ГАЗа, среди которых и производственные рабочие, и инженеры, и работники конструкторских служб. Достижения ГАЗа в обеспечении правопорядка по достоинству оценили профессионалы – сотрудники органов правопорядка: в связи с высокой эффективностью ГАЗовской дружине присвоен №1 в региональном реестре народных дружин и общественных организаций правоохранительной направленности.
Опыт ГАЗа перенимают и другие нижегородские промышленные предприятия, например Выксунский металлургический завод. При поддержке штаба ДНД ГАЗа созданы добровольные народные дружины из сотрудников ряда предприятий «Группы ГАЗ» и промышленной группы «Базовый Элемент»: автомобильного завода «Урал», Павловского автобусного и Ярославского моторного заводов, Усть-Илимской ТЭЦ, Красноярского металлургического завода, а также Братского, Красноярского и Саяногорского алюминиевых заводов и др.