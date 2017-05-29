Доля общепита в структуре открытий на центральных торговых улицах Санкт-Петербурга достигла рекордного значения

5 июля 2017 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

По оценке компании JLL, во 2-м квартале 2017 года количество открытых на основных торговых улицах Санкт-Петербурга кафе и ресторанов достигло максимального квартального значения за два года. В результате доля этого сегмента выросла до рекордного уровня за тот же период – 40% в структуре открытий. Помимо этого, максимального для себя значения достигла и доля fashion ритейлеров (18%).

«На центральных торговых улицах города в ожидании высокого сезона открываются бургерные, кофейни, рестораны. Так, во 2-м квартале начали работу гастропаб “Гент” на Московском проспекте, “Япоша Burgers” на Каменноостровском, Moo Moo Burgers на Сенной площади, - говорит Юлия Корчемная, руководитель направления стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге. – Также на ключевых магистралях происходили изменения в fashion сегменте. На Невском, в частности, анонсировано открытие бутика Ermanno Scervino в начале проспекта и появился магазин Lise Charmel на Старо-Невском; на Большом проспекте П.С. сменил локацию бутик Escada и открылся Gate 31; на Б. Конюшенной улице предполагается переезд Brunello Cucinelli в помещение, где ранее располагался Louis Vuitton».

Количество открытых арендаторов в центральном стрит-ритейле во 2-м квартале было практически равно количеству закрытий, превысив их всего на 2%. В то же время в ряде сегментов арендаторы активнее открывали новые точки, чем закрывали действующие. В частности, наиболее существенное превалирование открытий над закрытиями зафиксировано в сегменте «красота и здоровье», в первую очередь за счет развития аптек, и общепите.

Ротация арендаторов на основных торговых улицах во 2-м квартале 2017 года составила 5,9%, уменьшившись на 0,8 п.п. в сравнении с предыдущим кварталом и на 1,9 п.п. – с апрелем-июнем прошлого года. Снижение ротации наблюдалось на большинстве анализируемых магистралей, в частности на основной части Невского проспекта (до площади Восстания) и Старо-Невском проспекте.

«Квартальная ротация на основной части Невского проспекта достигла минимального значения за последние два года и составила 3,1%. Многие договоры аренды на этой магистрали были заключены в 2015-2016 годах на длительный срок, при этом доля вакантных площадей здесь невысока и составляет 4,2%; данные факторы способствуют снижению ротации арендаторов на Невском, – комментирует Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге. – В среднем доля свободных площадей на основных торговых улицах незначительно увеличилась за квартал – на 0,1 п.п., до 6,4%. Плавная динамика основных показателей говорит о том, что рынок стрит-ритейла Санкт-Петербурга полностью оправился от последствий недавних макроэкономических шоков».

Во 2-м квартале максимальные ставки аренды, характерные для основной части Невского проспекта, не изменились и составили 7,5-13 тыс. руб. за кв. м в месяц . В то же время на определенных магистралях фиксируется небольшой рост ставок аренды, в пределах 10%, в частности, на Садовой улице из-за улучшения визуализации Сенной площади после реконструкции и на улице Рубинштейна вследствие высокого интереса со стороны рестораторов к этому торговому коридору.