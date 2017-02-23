Доля Почты России на посылочном рынке в 2016 году выросла на 11 п.п., достигнув 62%

14 марта 2017 г.

В 2016 году по данным аналитического исследования Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) 62% покупателей доверили доставку своих почтовых отправлений Почте России. Это на 11 процентных пунктов выше, чем в 2015 году – 51%.

В исследовании АКИТ отмечается, что объем внутреннего рынка интернет-торговли в 2016 году вырос в штуках на 6% по сравнению с 2015 годом, а рынок трансграничной торговли – на 102%. В 2016 году Почта России обработала 225 млн международных отправлений с товарными вложениями , что почти в 2 раза больше, чем показатель прошлого года – 128 млн отправлений.

В целом в 2016 году Почта России обработала 296 млн почтовых отправлений с товарными вложениями (совокупно: внутренних и зарубежных), что более чем в 1,5 раза превышает показатель прошлого года – 194 млн шт.

«Почта России продолжает уверенно наращивать свою долю на рынке доставки отправлений с товарным вложением. Мы не только справляемся с растущим объемом посылок, но и сокращаем сроки доставки. Все больше покупателей и интернет-магазинов выбирают Почту России как надежный и быстрый канал доставки товара, голосуя за нас рублем, – рассказал заместитель генерального директора Почты России по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев. – А для удобства получателей мы продолжаем запуск удобных сервисов на «последней миле», чтобы процесс отправки и получения посылок занимал минимальное время».

Одним из таких нововведений являются Центры выдачи и приема посылок (ЦВПП), специализирующиеся исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также от компаний малого и среднего бизнеса. Здесь можно отправить и получить внутренние и международные посылки, мелкие пакеты, экспресс-отправления. К преимуществам ЦВПП относится удобное расположение и увеличенные по сравнению с обычным отделением часы работы, отсутствие перерывов на обед и выходных. Сейчас количество таких Центров, открытых в отделениях Почты России, достигло 523 в 210 городах страны, в том числе 85 ЦВПП – в г. Москве.

Для тех, кто выбирает доставку до дома или офиса, в Почте России функционирует единая Курьерская Служба, которая сегодня насчитывает 1565 курьеров и 1357 курьерских автомобилей. В 2016 открыто 101 подразделение курьерской доставки, которые специализируются на приеме и вручении экспресс-отправлений «из рук в руки» – на дому или в офисе клиента. Всего в настоящее время Курьерская Служба Почты России представлена 143 подразделениями в 137 крупнейших городах страны.

Кроме того, в прошлом году Почта России запустила очередной удобный сервис для интернет-магазинов, который является частью инфраструктуры обновленного портала pochta.ru. Сервис позволяет удобно и быстро подготавливать к отправке партии посылок, пользователю остается только наклеить бланки на посылки и сдать отправления в точку приема. На сайте можно в автоматическом режиме проводить проверку правильности заполнения адресов, ФИО и телефонов, подбирать почтовый индекс, рассчитывать стоимость пересылки, присваивать трек-номер, который позволяет отслеживать доставку посылки в режиме реального времени с мобильного приложения или на сайте Почты России.