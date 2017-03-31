18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
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29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
По итогам 1 квартала российское подразделение Isuzu занимает лидирующие позиции в своем конкурентном сегменте с долей рынка 50,4%, обгоняя Hyundai, Fuso, Hino. За первые 3 месяца текущего года компания реализовала 584 единицы техники, для сравнения, в январе-марте 2016 года продажи составили 438 единиц (+33,4%). За 1 квартал 2017 доля продаж Isuzu в России увеличилась в конкурентном сегменте на 5,9%.
Если рассматривать поквартальную динамику среди прямых конкурентов в перспективе 5 лет, то доля рынка Isuzu выросла с 10% в 2012 году до 50,4% в 1 квартале 2017 года. Годовая динамика более выражена: с 6,6% в 2012 году до 44,8% в 2016 году.
«Активному росту продаж способствовало наличие собственной производственной площадки в г. Ульяновске, позволяющей оперативно дорабатывать шасси под российские условия эксплуатации и требования отдельных клиентов, а также закрепить за компанией статус российского производителя. Кроме того, положительная динамика была обусловлена развитой и устойчивой дилерской сетью, фокусом на повышении качества работы дистрибьютора и активной работой с крупнейшими корпоративными клиентами», – комментирует операционный директор АО «ИСУЗУ РУС» Игорь Давыдов.
В целом рынок российских грузовых автомобилей с полной массой от 5,2 тонн и выше показал положительную динамику за первые два месяца 2017 года. Так, за январь-февраль текущего года было реализовано 6189 единиц техники, что на 836 единиц больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Это значит, что за первые два месяца 2017 года рынок вырос на 15,6%. Лидером роста стал сегмент HDT (техника с полной массой более 18 тонн), его объемы увеличились на 32,9% (4280 регистраций). Такая динамика связана с реализацией крупных инфраструктурных проектов, а также возобновлением роста экономики. Доля Isuzu по итогам января-февраля 2017 года среди всех производителей, в том числе российских, составила 5,9%, т.е. 367 единиц коммерческого транспорта (6-е место после Scania, Volvo, UralAz, GAZ, Kamaz).
Положительные тенденции рынка наметились уже в 2016 году. Совокупный прирост продаж грузовых автомобилей с полной массой от 5,2 тонн в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 15,3% (до 59841 шт.). Рынок вырос впервые за 5 лет. До этого наблюдался спад ежегодных объемов, начавшийся в 2011 году. Наибольшую динамику (+37,1%) показал сегмент MDT1 (техника с полной массой 8-12 тонн). По итогам 2016 года Isuzu удалось удержать четвертое место по объемам продаж (2696 единиц) и стать первым иностранным брендом с долей рынка 4,5% после российских UralAz, GAZ, Kamaz.
В планах ИСУЗУ на 2017 год — выпуск тяжелых грузовиков серии С, Е (от 33 тонн и выше) на производственных мощностях в Ульяновской области. Старт проекта намечен на май, плановый объем выпуска составляет 500 единиц.
Помимо этого компания расширяет модельный ряд за счет автомобиля на шасси Isuzu NMS85 4х4 и машины с газовым двигателем на шасси Isuzu NPR82/CNG. Техника серии N/F будет переведена на стандарт «Евро-5».
В 2017 году «ИСУЗУ РУС» планирует выпустить 4,3 тыс. автомобилей на дизельном двигателе, а в перспективе ближайших двух лет в 2 раза увеличить объемы выпуска грузовых автомобилей разных категорий (5–18 тонн).
Новинкой текущего года стала новая комплектация D-Max Arctic Trucks, появившаяся в феврале 2017 года и разработанная для особенно сложных условий эксплуатации. Автомобиль соответствует всем нормам технического регламента и допущен к использованию по дорогам общего пользования. Доработка ISUZU D-MAX производится в Красноярске у официального дистрибьютера Artic Truck ООО «Крепость АТ».