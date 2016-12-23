Доля свободных помещений на основных торговых улицах Петербурга снизилась за 4-й квартал

11 января 2017 г.

Санкт-Петербург, 11 января 2017 года – По данным компании JLL, в 4-м квартале 2016 года на основных торговых улицах Санкт-Петербурга открылось на 20% больше объектов стрит-ритейла, чем закрылось. Это привело к снижению доли свободных помещений на 0,4 п.п. – до 6,7%. При этом по итогам всего 2016 года доля вакантных помещений не изменилась, отмечают аналитики JLL.

Динамика вакантности в 2016 году на основных торговых улицах Петербурга была разнонаправленной. Наибольшее увеличение наблюдалось на Садовой улице и Каменноостровском проспекте. На основной части Невского проспекта (до площади Восстания) доля вакантных площадей в целом за год сократилась на 0,8 п.п. до 3,5%, не изменившись в 4-м квартале. Более значительное снижение показателя произошло на Старо-Невском проспекте – на 4 п.п. за квартал и 2,3 п.п. за год, до 7,4%. Лидером по заполнению помещений стрит-ритейла стал Владимирский проспект, где вакантность уменьшилась за год почти вдвое – с 10,4% до 5,9%.

Источник: JLL

«Предприятия общепита традиционно лидируют в структуре открытий, но в последнем квартале доля ресторанов и кафе в структуре закрытых объектов оказалась выше. Это обусловливается сезонным фактором: поток туристов, составляющих значительную часть клиентов заведений общепита, в конце года снижается по сравнению с летним периодом. Доля общепита среди закрытий достигла 36%, что является максимальным квартальным значением в 2016 году, - говорит Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге. – Превышение в последнем квартале открытых объектов стрит-ритейла над закрытыми сформировалось преимущественно за счет специализированных продуктовых магазинов, комиссионных магазинов и секонд-хенда».

Источник: JLL

Ротация арендаторов в октябре-декабре 2016 года осталась на уровне предыдущего квартала (5,5%). За год ротация на основных торговых улицах снизилась с 26,2% в 2015 году до 21,5% в 2016 году, что свидетельствует о стабилизации рынка стрит-ритейла. Снижение ротации произошло на всех основных магистралях, за исключением торговых коридоров на Васильевском острове. Увеличение показателя на В.О. связано со стремлением собственников помещений повысить арендные ставки вследствие активизации спроса после завершения реконструкции станции метро «Василеостровская».

«Наибольшая ротация среди основных категорий арендаторов наблюдается в сегменте общепита: в 2016 году, как и годом ранее, изменения коснулись 19% кафе и ресторанов. Самое значительное снижение ротации произошло в сегменте услуг, что связано со стабилизацией на банковском рынке», - добавляет Владислав Фадеев.

По данным компании JLL, максимальные ставки аренды на рынке центральных торговых коридоров Петербурга, характерные для основной части Невского проспекта (до площади Восстания), в 4-м квартале 2016 года не изменились и составляют 7,5-13 тыс. руб. за кв. м в месяц (с учетом НДС).

Рост арендных ставок в конце года был зафиксирован лишь на Садовой улице, где верхний предел увеличился с 5 тыс. до 6 тыс. руб. за кв. м в месяц (с учетом НДС). «Снос павильонов на Сенной площади существенно улучшил визуальную доступность встроенных помещений, которые ранее находились на “второй линии”, и повысил их привлекательность, - комментирует Юлия Корчемная, руководитель направления стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге. – Результатом стал рост запрашиваемых арендных ставок на эти помещения, что в перспективе, после истечения действующих договоров, приведет к изменению структуры арендаторов в данной локации».