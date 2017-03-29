Доля вакантных площадей в торговых центрах Москвы снизилась в 1-м квартале до 7,2%

17 апреля 2017 г.

Согласно данным компании JLL, на фоне отсутствия ввода новых торговых центров в Москве доля вакантных площадей в действующих объектах уменьшилась в 1-м квартале 2017 года с 7,5% до 7,2%. В течение года показатель продолжит снижаться и достигнет минимального уровня с начала 2015 года – 6,5%, прогнозируют аналитики JLL.

К вводу в 2017 году заявлены 217,5 тыс. кв. м новых качественных центров, что на 52% уступит результату прошлого года и станет минимальным показателем за четыре года. Среди крупнейших заявленных проектов – «Vegas Кунцево» (113,4 тыс. кв. м) и «Видное парк» (27,5 тыс. кв. м).

«Объем ввода торговых площадей в Москве падает с 2015 года. В кризисный период девелоперская активность заметно сократилась: многие проекты были заморожены на разных стадиях строительства, – комментирует Екатерина Земская, региональный директор и руководитель департамента торговых площадей компании JLL. – При этом 2017 год начался объявлениями о старте реализации приостановленных ранее проектов, например, «Саларис» (105 тыс. кв. м) и «Галеон» (14 тыс. кв. м), а также о планах по строительству совершенно новых проектов, в частности, Vegas на Киевском шоссе. Мы ожидаем дальнейшего восстановления девелоперской активности на фоне стабилизации российской экономики, что приведет к положительной динамике ввода торговых центров в столице в 2018-2020 годах».

«В условиях постепенного насыщения московского рынка классическими торговыми центрами и роста конкуренции фокус девелоперов смещается. Наблюдается рост интереса к небольшим районным торговым проектам нового формата, которые не только ориентированы на удовлетворение каждодневных нужд жителей района, но и несут в себе культурную и досуговую составляющую. В общем объеме будущего предложения доля таких проектов возрастет в основном за счет объектов, которые появятся в результате реконструкции и реконцепции ADG Group 39 зданий кинотеатров советской эпохи (324 тыс. кв. м арендопригодных площадей). Точками роста московского рынка ритейла становятся ТПУ, в рамках которых начинают реализовываться крупные торговые комплексы: например, в ТПУ “Селигерская” (145 тыс. кв. м торговых площадей), “Черкизово” (120 тыс. кв. м), “Парк Победы”. Такие проекты будут формировать основной объем нового предложения, начиная с 2019 года», – говорит Полина Жилкина, директор по России и СНГ и руководитель направления ритейл консалтинга департамента торговых площадей компании JLL.

Российский рынок продолжает привлекать новые зарубежные бренды: так, за 1-й квартал 2017 года семь игроков открыли свои первые магазины в стране, а именно: Aquazzura, Zanellato, Peter Kaiser, Japonica, Giorgio Armani Beauty, Eglo, Ahimsa. Большинство новых операторов представляют премиальный сегмент.

Среди дебютов 1-го квартала следует выделить открытие первого в Европе итальянского бутика косметики Giorgio Armani Beauty в торговом центре «Атриум». Единственным брендом, дебютировавшим в формате стрит-ритейла – на ул. Петровке – оказался итальянский бутик обуви класса люкс Aquazzura. При этом стрит-ритейл продолжает привлекать флагманские форматы мировых брендов: в 1-м квартале флагманы Nike и Massimo Dutti появились на Кузнецком Мосту, а компания H&M анонсировала открытие флагманского магазина на Тверской улице во 2-м квартале.

«Пока говорить о восстановлении потребительского сектора преждевременно, – отмечает Маргарита Шебанова, аналитик рынка торговых площадей компании JLL. – Хотя покупатели, как и участники рынка коммерческой недвижимости, адаптировались к новым экономическим условиям, их доходы продолжают снижаться. Тем не менее, прогнозируемое улучшение динамики оборота розничной торговли и роста реальных располагаемых доходов, согласно прогнозу Oxford Economics, на 2,3% в 2017 году повлечет за собой дальнейшее восстановление активности на рынке аренды торговых помещений».