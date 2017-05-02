Доля вакантных помещений на центральных улицах Москвы приближается к докризисному значению 8%

15 мая 2017 г.

По оценке экспертов компании JLL, в 1-м квартале 2017 года доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы продолжила сокращаться и составила 8,4%, что на 1,2 п.п. ниже уровня конца 2016 года и на 4,1 п.п. показателя первых трех месяцев прошлого года.

Тенденция к уменьшению объема вакантных площадей продолжается уже на протяжении четырех кварталов. Наблюдается постепенное заполнение освободившихся в кризисный период помещений, и вакантность уже приблизилась к показателю начала 2014 года.

«Улучшение потребительских настроений позитивно отражается на динамике розничного товарооборота, что, в свою очередь, влияет на заполняемость центральных торговых улиц, – комментирует Наталья Озерная, заместитель руководителя отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве. – В то же время вполне вероятна небольшая коррекция основных показателей торговых коридоров, которые будут реконструированы летом 2017 года. В ближайшей перспективе обновление отрезка от Тверской улицы до Триумфальной площади, части Садового кольца и Петровки, по нашему мнению, приведет к дальнейшему сокращению вакантности. Этому также будет способствовать восстановление экономики».

В первые месяцы 2017 года во всех анализируемых торговых коридорах появлялись новые арендаторы, что привело к уменьшению вакантности на каждой улице. Самое значительное снижение показателя было зафиксировано на Большой Дмитровке, где доля свободных помещений за квартал сократилась вдвое, на Пятницкой (на 4,3 п.п.) и Петровке (на 2,9 п.п.). В результате именно эти локации стали наиболее заполненными торговыми коридорами в центре города: по итогам 1-го квартала на Большой Дмитровке вакантно 4,3% помещений, на Мясницкой – 4,5% и на Пятницкой – 5,0%. Тверская улица занимает 4-е место по доле вакантных площадей – 6,4%, что меньше показателя прошлого квартала на 1,3 п.п.

В структуре спроса на рынке центрального стрит-ритейла в 1-м квартале традиционно лидировали кафе и рестораны с долей в 38% в объеме заявок. При этом на 2-е место вышли представители сегмента «красота и здоровье»: в общем числе заявок их доля выросла с 11% в конце 2016 года до 16% в 1-м квартале 2017 года. Представители этого сегмента также увеличили свое присутствие в основных торговых коридорах Москвы в 1-м квартале 2017 года с 10% до 12% в общей структуре арендаторов. Такая динамика отражает адаптацию населения и рынка ритейла к изменившейся экономической конъюнктуре.

Ротация

в центре Москвы продолжает снижаться: в первые три месяца текущего года показатель сократился на 1 п.п. – до 5% по сравнению с предыдущим кварталом. Самая высокая ротация наблюдалась на Никольской улице (11%) и Петровке (9%), в то время как на 1-й Тверской-Ямской улице и в районе Патриарших прудов

состав арендаторов остался практически прежним – 1% и 2% сменившихся брендов соответственно.

«Наиболее активными стали представители сегментов “рестораны и кафе” (29%), “банки и услуги” (13%) и “красота и здоровье” (10%). При этом арендаторы первой и последней категорий появлялись преимущественно на центральных улицах, в то время как банки и услуги – на Садовом кольце, - отмечает Екатерина Андреева, аналитик рынка торговых площадей и инвестиций компании JLL. – В категории “товары для дома” самым активным игроком является сеть “Мосхозторг”: на долю которой приходится 24% всех магазинов данной категории из числа уже работающих на рынке центрального стрит-ритейла».

За год был отмечен рост ставок на Новом Арбате (с 95 тыс. руб. на конец 1-го квартала 2016 года до 115 тыс. руб. за кв. м в год на конец 1-го квартала 2017 года

) и Тверской (со 100 тыс. руб. до 115 тыс. руб. за кв. м в год). Такая динамика дает основание ожидать дальнейшей заполняемости торговых коридоров столицы и снижения доли свободных площадей и показывает, что арендаторы интересуются, в первую очередь, недавно обновленными улицами.