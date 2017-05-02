Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Самыми дорогими для автостраховщиков остаются престижные спортивные автомобили премиум-класса. Если самую большую среднюю выплату в 2015 г. получали владельцы полисов автокаско за повреждения своих автомобилей марки Maybach, то в 2016 г. самые крупные выплаты у владельцев Maserati. Обладатели автомобилей именно этой марки и возглавили рэнкинг среди самых крупных средних выплат по автокаско в 2016 г., свидетельствует статистика «АльфаСтрахование».
Аналитики «АльфаСтрахование» составили топ-10 марок автомобилей, по которым были выплачены крупнейшие по размеру средние убытки в автокаско, на базе портфеля договоров компании по добровольному автострахованию в 2015 и 2016 гг.
В 2015 г. средний размер выплат по автокаско в топ-10 колебался от 112,1 тыс. до 632,3 тыс. руб., в 2016 г. размер среднего убытка в десятке крупнейших вырос и составил от 126,4 тыс. до 2,4 млн руб.
«Средний убыток по дорогим и редким автомобилям ценой от $100-200 тыс. и более всегда пугает своим размером, но здесь нужно понимать, что подобных транспортных средств в общем автопарке достаточно мало, и всего несколько крупных происшествий могут полностью изменить ситуацию со средним убытком по марке. Это мы и наблюдаем с маркой Maserati, занявшей первое место по размеру убытка в 2016 г.», - замечает Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование».
Если речь идет о массовых автомобилях, то чем больше выпущено автомобилей, тем выше вероятность попадания в ДТП. Однако большое число мелких убытков размывает эти значения, и у масс-маркет моделей средний убыток в 2016 г. находился в коридоре 57 тыс. - 173 тыс. руб. против 17 тыс. - 139 тыс. руб. в 2015 г.
При наличии инфляции и волатильности валют сумма среднего убытка, к сожалению, будет продолжать расти, ведь в нее закладываются не только ремонтные работы, но и запчасти, чаще всего импортные, и лакокрасочные работы с использованием импортных материалов, а значит, зависящих от колебания валютного курса.
Нужно отметить, что число марок, где средний убыток в течение года колебался в коридоре 100-200 тыс. руб., за год сократилось с семи до пяти. Если в 2015 г. лишь по трем маркам средний убыток в автокаско превышал 200 тыс. руб., в 2016 г. число таких марок выросло до пяти.
Размер среднего убытка по договорам автокаско в 2015 и 2016 гг.:
|
№
|
Марка автомобиля
|
Средний убыток в 2015 г.
|
№
|
Марка автомобиля
|
Средний убыток в 2016 г.
|
1
|
MAYBACH
|
632 311
|
1
|
MASERATI
|
2 400 000
|
2
|
ROLLS ROYCE
|
300 051
|
2
|
LAMBORGHINI
|
495 038
|
3
|
FERRARI
|
223 174
|
3
|
ROLLS ROYCE
|
441 216
|
4
|
MASERATI
|
180 863
|
4
|
BENTLEY
|
387 870
|
5
|
JAGUAR
|
171 822
|
5
|
PORSCHE
|
205 376
|
6
|
BENTLEY
|
154 146
|
6
|
JAGUAR
|
188 963
|
7
|
PORSCHE
|
143 645
|
7
|
GREAT WALL
|
173 761
|
8
|
INFINITI
|
139 581
|
8
|
MERCEDES BENZ
|
144 027
|
9
|
MERCEDES BENZ
|
113 803
|
9
|
JEEP
|
143 884
|
10
|
CADILLAC
|
112 070
|
10
|
INFINITI
|
126 430