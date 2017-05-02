Дорого, богато. Самые дорогие автомобили для страховщиков – 2016

15 мая 2017 г.

Самыми дорогими для автостраховщиков остаются престижные спортивные автомобили премиум-класса. Если самую большую среднюю выплату в 2015 г. получали владельцы полисов автокаско за повреждения своих автомобилей марки Maybach, то в 2016 г. самые крупные выплаты у владельцев Maserati. Обладатели автомобилей именно этой марки и возглавили рэнкинг среди самых крупных средних выплат по автокаско в 2016 г., свидетельствует статистика «АльфаСтрахование».

Аналитики «АльфаСтрахование» составили топ-10 марок автомобилей, по которым были выплачены крупнейшие по размеру средние убытки в автокаско, на базе портфеля договоров компании по добровольному автострахованию в 2015 и 2016 гг.

В 2015 г. средний размер выплат по автокаско в топ-10 колебался от 112,1 тыс. до 632,3 тыс. руб., в 2016 г. размер среднего убытка в десятке крупнейших вырос и составил от 126,4 тыс. до 2,4 млн руб.

«Средний убыток по дорогим и редким автомобилям ценой от $100-200 тыс. и более всегда пугает своим размером, но здесь нужно понимать, что подобных транспортных средств в общем автопарке достаточно мало, и всего несколько крупных происшествий могут полностью изменить ситуацию со средним убытком по марке. Это мы и наблюдаем с маркой Maserati, занявшей первое место по размеру убытка в 2016 г.», - замечает Илья Григорьев, руководитель управления андеррайтинга компании «АльфаСтрахование».

Если речь идет о массовых автомобилях, то чем больше выпущено автомобилей, тем выше вероятность попадания в ДТП. Однако большое число мелких убытков размывает эти значения, и у масс-маркет моделей средний убыток в 2016 г. находился в коридоре 57 тыс. - 173 тыс. руб. против 17 тыс. - 139 тыс. руб. в 2015 г.

При наличии инфляции и волатильности валют сумма среднего убытка, к сожалению, будет продолжать расти, ведь в нее закладываются не только ремонтные работы, но и запчасти, чаще всего импортные, и лакокрасочные работы с использованием импортных материалов, а значит, зависящих от колебания валютного курса.

Нужно отметить, что число марок, где средний убыток в течение года колебался в коридоре 100-200 тыс. руб., за год сократилось с семи до пяти. Если в 2015 г. лишь по трем маркам средний убыток в автокаско превышал 200 тыс. руб., в 2016 г. число таких марок выросло до пяти.

Размер среднего убытка по договорам автокаско в 2015 и 2016 гг.: