DPD арендовала свыше 4,5 тыс. кв. м в деловом центре «ЛеФОРТ» в Москве

30 августа 2017 г.

Инвестиционная компания O1 Properties, один из крупнейших собственников офисной недвижимости класса A в Москве, и DPD в России, один из лидеров российского рынка экспресс-доставки и логистики, объявляют о подписании соглашения об аренде офисных площадей в деловом центре «ЛеФОРТ». В бизнес-центре будут работать сотрудники DPD в России (АО «Армадилло Бизнес Посылка») и SPSR Express. Обе компании входят в состав международной сети DPDgroup. Брокером сделки выступила компания JLL.

Новый офис DPD и SPSR Express общей площадью 4 518 кв. м расположился на 2, 3 и 4 этажах строения 8.

Павел Барбашев, директор по управлению активами O1 Properties: «Вопреки традиционному сезонному спаду деловой активности, июль и август оказались динамичными. Мы приветствуем нового арендатора и уверены, что сотрудники DPDgroup оценят новый офис в деловом центре “ЛеФОРТ” с его просторной озелененной территорией и развитой инфраструктурой».

Виктор Сдобнов, заместитель директора, отдел по работе с владельцами офисных помещений компании JLL: «Решение об интеграции DPD в России и SPSR Express в начале года стало драйвером проекта по консолидации офисов компаний в Москве. Размещение в едином офисном пространстве дает возможность повысить эффективность бизнеса за счет оптимизации ресурсов и сокращения затрат на логистику. В рамках проекта удалось достичь существенного повышения качества размещения обеих компаний при сохранении комфортного бюджета аренды. Кроме того, благодаря наличию готовых помещений с высоким качеством отделки, переезд арендаторов в деловой центр “ЛеФОРТ” удалось реализовать в необходимые им сжатые сроки».

Николай Воинов, Генеральный директор DPD в России и SPSR Express: «В последнее время DPD в России активно растет и развивается. Переезд и расширение офисного пространства обусловлены интеграцией бизнеса DPD и SPSR Express. Заключение договора на аренду офисных площадей в деловом центре “ЛеФОРТ” стало очередным шагом по расширению нашего бизнеса в России – теперь в московском офисе в общей сложности будут работать свыше 500 сотрудников обеих компаний».

Деловой центр «ЛеФОРТ» занимает территорию бывшей шелковой мануфактуры на Электрозаводской набережной в Москве. Часть строений комплекса были построены на рубеже XIX – XX веков.