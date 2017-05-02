DPD доставит заказы с Dostavito

25 мая 2017 г.

DPD в России и сервис покупок товаров через сайты объявлений Dostavito запускают уникальную услугу доставки заказов по всей России с дополнительными финансовыми гарантиями для продавца и покупателя. Финансовым партнером выступает компания SafeCrow, которая обеспечивает безопасность сделок путем размещения денежных средств на специальном счете до исполнения условий сделки и занимается урегулированием споров между участниками в случае их возникновения

Dostavito работает с физическими лицами, которые используют доски объявлений, такие как «Авито», «Из рук в руки», «Ярмарка мастеров» и др. С помощью новой услуги продавец имеет возможность предложить свой товар потенциальными покупателям не только в своем городе, но в любом населенном пункте страны с заранее известным сроком перевозки.

DPD посылает получателю SMS- и email-уведомления о точной дате приезда курьера и информирует об изменении статуса отправления. С помощью бесплатного онлайн-сервиса Predict покупатель может по своему усмотрению изменить дату или адрес в пределах одного города, проверить местонахождение посылки, а также выбрать самостоятельное получение в ближайшем пункте выдачи Pickup. В большинстве городов доступна также доставка в выходные дни.

В присутствии курьера посылку можно вскрыть и проверить содержимое. Если оно соответствует описанию в объявлении, то покупатель оставляет вещи себе. Только после подтверждения о том, что отправление было принято покупателем, деньги переводятся на карту продавца. В случае отказа, оплаченная стоимость товара возвращается обратно на карту покупателя.

Одними из первых доставленных заказов стали подстаканник из алюминия и часы «Ракета» советской эпохи, переехавшие из Санкт-Петербурга в Москву, серия открыток «Теплоходы ММФ» 1960-х гг., переместившиеся в другой район столицы, а также профессиональные роликовые коньки, лучшую цену на которые покупатель из Москвы смог найти в Волгограде. Вся география доставки включает в себя более 14,5 населенных пунктов в России.

«Перед нами стояла амбициозная задача – решить вопрос доставки товаров от физлица к физлицу. Данная процедура оказалась весьма нестандартной для транспортных компаний. В поисках подходящего партнера мы провели исследование рынка, пообщались практически со всеми игроками. DPD смогла максимально быстро адаптировать процессы под наш проект и предоставить необходимые ресурсы для обеспечения нашим пользователям качественного сервиса курьерской доставки», - сообщил один из основателей Dostavito Юрий Муковский.

«Для нас это первый крупный проект в сегменте С2С, который растет на 30-40% ежегодно. Рост популярности подобных покупок ведет к повышенному спросу на услуги доставки, причем и покупателю, и продавцу важно понимать, где в настоящее время находится посылка, когда она будет привезена и как можно безопасно перевести деньги за товар. У DPD накоплен большой опыт работы на рынке e-commerce, поэтому мы рады предложить клиентам Dostavito удобную, гибкую и надежную доставку по всей стране», - прокомментировала Наталия Плетнева, директор по продажам DPD в России и SPSR Express.