DPD: легкий возврат онлайн-покупок

28 августа 2017 г.

DPD в России, один из лидеров рынка экспресс-доставки и логистики, запустила услугу по возврату приобретенных товаров в интернет-магазины. Благодаря новой услуге эта сложная процедура становится прозрачной и доступной как для покупателей, так и для онлайн-площадок. Ее ключевые преимущества - единый тариф на доставку в 17000 населенных пунктов практически по всей территории РФ, а также простая интеграция сайта DPD c интернет-магазином.

Для того чтобы онлайн-ритейлер смог предложить возможность возврата выкупленных товаров своим покупателям, ему достаточно получить в DPD клиентский номер и разместить ссылку на сервис возврата на своем сайте. DPD также предлагает консолидировать возвраты интернет-магазинов, чтобы им не нужно было тратить собственные ресурсы на обработку отдельных возвращаемых заказов.

Покупатель, который решит воспользоваться новой услугой, просто оформляет заказ на возврат приобретенного товара на сайте продавца или на сайте DPD и передает его курьеру DPD; при этом не имеет значения, какой службой доставки он воспользовался при покупке. После этого отправитель получает бесплатное SMS или E-mail уведомление о дате прибытия посылки в магазин. Срок доставки по самым популярным направлениям составляет 2-3 дня.

Возврат может оплатить как покупатель, так и магазин. Стоимость услуги фиксирована для доставки практически по всей России (за исключением отдельных труднодоступных направлений) и составляет 299 рублей с НДС. При этом максимальный вес отправления - 15 кг, таким образом, сервис охватывает абсолютное большинство интернет-заказов.

«По результатам независимых исследований, 95% онлайн-покупателей совершают повторные покупки при наличии возможности быстро и беспрепятственно вернуть приобретенный товар. Отсутствие понятной и простой процедуры возврата до недавнего времени тормозило дальнейшее развитие российского рынка электронной коммерции, так как потребители, которые были не уверены в возможности вернуть неподошедший товар, просто отказывались от дистанционных покупок, – отмечает коммерческий директор DPD в России и СНГ Леонид Зондберг. – Те магазины, которые могут предложить покупателям удобную и прозрачную схему возврата покупок, привлекают большее количество клиентов, повышают их лояльность и становятся более конкурентоспособными».