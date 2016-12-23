DPD в России запускает сервис простого возврата для KUPIVIP.RU

29 декабря 2016 г.

Москва, 29 декабря 2016 года – DPD в России и KUPIVIP.RU предлагают покупателям новую услугу по возврату неподошедших товаров обратно в магазин.

Если клиент хочет вернуть одежду или обувь, которая не подошла по размеру или другим параметрам, ему не надо нести свою посылку на почту или в пункт приема. Теперь курьера DPD можно вызвать прямо к себе домой. Для этого клиент размещает заявку на сайте www.kupivip.ru в разделе «Возврат», специалисты колл-центра DPD перезванивают и согласовывают время приезда курьера. Стоимость доставки одинакова для всех городов России и составляет всего 249 руб.

На первом этапе услуга по возврату доступна в 100 городах, в дальнейшем география будет расширена.

Сотрудничество KUPIVIP.RU и DPD началось в 2011 году. Сначала заказы доставлялись только по территории России, а с 2014 года также в города Казахстана и Беларуси.

«Как показывает опыт наших коллег из Западной Европы и США, именно возвратная логистика становится фактором, который стимулирует развитие интернет-торговли. Имея гарантии возврата денег, клиенты больше доверяют онлайн-магазинам, а значит совершают больше покупок и чаще переходят на предоплату на сайте. Ритейлеры повышают лояльность своей аудитории и увеличивают объем продаж, в том числе повторных. Курьеры также работают более эффективно, не затрачивая время на ожидание во время примерки. В итоге, эта услуга полезна и выгодна всем», - говорит директор по продажам DPD в России Наталья Плетнева.