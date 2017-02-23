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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Было опрошено 23 450 онлайн-покупателей. Исследование проводилось с 19 сентября по 7 октября 2016 года в 21 стране Европы.
Что мы знаем о европейских онлайн-покупателях?
Европейские онлайн-покупатели делятся на три категории по среднему количеству товаров, ежегодно приобретаемых ими через интернет. Это активные, умеренные и разовые покупатели. Каждая из категорий представляет собой 1/3 общей выборки.
1. Активные покупатели
Среди активных покупателей 79% опрошенных выбирают доставку товара на дом, а 18% предпочитают пункт выдачи заказов.
2. Умеренные покупатели
Среди товаров, приобретаемых через интернет, 53% умеренных покупателей отдают предпочтение одежде, 47% - книгам и 42% - обуви.
3. Разовые покупатели
Согласно статистике, 61% разовых покупателей делает заказы в интернет-магазинах Европы, 38% заказывают товары из Китая и 30% из США.
Каковы тенденции международной онлайн-торговли?
Согласно статистике, 52% европейцев уже совершали покупки в зарубежных интернет-магазинах. Популярными становятся заказы из соседних европейских стран (69%), США (40%) и Китая (34%).
Онлайн-покупатели в Европе обычно предпочитают приобретать товары в соседних странах (в Великобритании – 33%, в Германии – 28%, во Франции – 13%).
76% австрийцев, приобретающих товары за рубежом, совершали покупки в немецких онлайн-магазинах. 41% бельгийцев, приобретающих товары за рубежом, совершали покупки во французских онлайн-магазинах. 40% французов, приобретающих товары за рубежом, совершали покупки в британских онлайн-магазинах.
31% европейских онлайн-покупателей, которые никогда не покупали за рубежом, полагают, что могли бы начать это делать, потому что:
Как европейские жители покупают онлайн?
Среди основных устройств, которые европейские жители предпочитают покупать онлайн, можно выделить ноутбук (63%), стационарный компьютер (53%) и смартфон (35%).
42% европейских онлайн-покупателей считают адаптивность сайта (правильное отображение на любых устройствах) важным критерием для совершения покупок.
Критерии выбора магазина
Несмотря на свою лояльность к выбранным магазинам, 67% онлайн-покупателей время от времени проявляют желание сменить их.
Методы оплаты
Наиболее распространена оплата картами Visa/MasterСard в таких странах, как Литва (56%), Швейцария (55%) и Бельгия (51%).
Наложенный платеж является наиболее популярным способом оплаты в Словакии (72%), Румынии (69%) и Венгрии (54%).
Что европейцы ожидают от доставки?
Основной адрес доставки в Европе – домашний адрес (84%).
Ключевыми факторами для совершения покупок через интернет являются понятная и детализированная стоимость (91%), а также бесплатная доставка, бесплатный возврат и четкая процедура возврата товара (89%).
Какие же именно товары европейские покупатели приобретают через интернет?
Потенциально европейские покупатели готовы приобретать через интернет небольшие предметы мебели / декора для дома (20%), DVD / CD / видеоигры (18%), крупную и другую бытовую технику (18%).