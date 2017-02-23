DPDgroup опубликовала итоги исследования eCommerce Barometer 2016, проведенного для экспресс-оператора в Европе компанией Kantar TNS

6 марта 2017 г.

Было опрошено 23 450 онлайн-покупателей. Исследование проводилось с 19 сентября по 7 октября 2016 года в 21 стране Европы.

Что мы знаем о европейских онлайн-покупателях?

Европейские онлайн-покупатели делятся на три категории по среднему количеству товаров, ежегодно приобретаемых ими через интернет. Это активные, умеренные и разовые покупатели. Каждая из категорий представляет собой 1/3 общей выборки.

1. Активные покупатели

Среди активных покупателей 79% опрошенных выбирают доставку товара на дом, а 18% предпочитают пункт выдачи заказов.

2. Умеренные покупатели

Среди товаров, приобретаемых через интернет, 53% умеренных покупателей отдают предпочтение одежде, 47% - книгам и 42% - обуви.

3. Разовые покупатели

Согласно статистике, 61% разовых покупателей делает заказы в интернет-магазинах Европы, 38% заказывают товары из Китая и 30% из США.

Каковы тенденции международной онлайн-торговли?

Согласно статистике, 52% европейцев уже совершали покупки в зарубежных интернет-магазинах. Популярными становятся заказы из соседних европейских стран (69%), США (40%) и Китая (34%).

Онлайн-покупатели в Европе обычно предпочитают приобретать товары в соседних странах (в Великобритании – 33%, в Германии – 28%, во Франции – 13%).

76% австрийцев, приобретающих товары за рубежом, совершали покупки в немецких онлайн-магазинах. 41% бельгийцев, приобретающих товары за рубежом, совершали покупки во французских онлайн-магазинах. 40% французов, приобретающих товары за рубежом, совершали покупки в британских онлайн-магазинах.

31% европейских онлайн-покупателей, которые никогда не покупали за рубежом, полагают, что могли бы начать это делать, потому что:

Как европейские жители покупают онлайн?

Среди основных устройств, которые европейские жители предпочитают покупать онлайн, можно выделить ноутбук (63%), стационарный компьютер (53%) и смартфон (35%).

42% европейских онлайн-покупателей считают адаптивность сайта (правильное отображение на любых устройствах) важным критерием для совершения покупок.

Критерии выбора магазина

Несмотря на свою лояльность к выбранным магазинам, 67% онлайн-покупателей время от времени проявляют желание сменить их.

Методы оплаты

Наиболее распространена оплата картами Visa/MasterСard в таких странах, как Литва (56%), Швейцария (55%) и Бельгия (51%).

Наложенный платеж является наиболее популярным способом оплаты в Словакии (72%), Румынии (69%) и Венгрии (54%).

Что европейцы ожидают от доставки?

Основной адрес доставки в Европе – домашний адрес (84%).





Ключевыми факторами для совершения покупок через интернет являются понятная и детализированная стоимость (91%), а также бесплатная доставка, бесплатный возврат и четкая процедура возврата товара (89%).





Какие же именно товары европейские покупатели приобретают через интернет?





Потенциально европейские покупатели готовы приобретать через интернет небольшие предметы мебели / декора для дома (20%), DVD / CD / видеоигры (18%), крупную и другую бытовую технику (18%).