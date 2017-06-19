Движение грузового автотранспорта по новому транспортному коридору Россия-Монголия-Китай планируется открыть уже в 2018 году

30 августа 2017 г.

Открытие нового транспортного коридора позволит не только улучшить логистику товарооборота между Россией, Монголией и Китаем, но и создаст дополнительные возможности для расширения торговых отношений с приграничными странами, снизит транспортную составляющую в цене перевозимых грузов, а также будет содействовать повышению занятости и возникновению новых источников роста для населенных пунктов, расположенных вдоль нового маршрута.

30-31 августа подготовку к реализации Межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог обсуждают делегации Министерств транспорта Российской Федерации, Монголии и КНР на семинаре в Улан-Удэ (Республика Бурятия). Поддержку данному мероприятию оказывает секретариат ЭСКАТО, которым ведется последовательная и целенаправленная деятельность по развитию транспортной сферы в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Участники семинара обсуждают практические вопросы по реализации Соглашения, решение которых позволит открыть движение по новому автомобильному коридору Россия – Монголия − Китай уже в 2018 году. Все стороны заинтересованы в скорейшем вступлении в силу Соглашения.

От российской стороны с приветственным словом к участникам семинара выступил Министр транспорта РФ Максим Соколов. «Это откроет новые горизонты сотрудничества трех государств. Дорога, соединяющая Россию, Монголию и Китай, становится важной транспортной артерией для перевозки грузов автомобильным транспортом. И сегодня эксперты трех стран получили возможность обсудить практические вопросы, решение которых позволит открыть движение по новому автомобильному коридору уже в 2018 году», - отметил Максим Соколов. От монгольской - Вице-министр развития дорог и транспорта Монголии Батчулуун Цогтгэрэл, от китайской – заместитель Министра транспорта Китая Лю Сяомин.

В мероприятии приняли участие врио главы Республики Бурятия Алексей Цыденов, представители Минтранса России, Ространснадзора, перевозчики трех стран. Экспертная часть семинара прошла под председательством генерального директора ФБУ «Росавтотранс» Алексея Двойных.

В ходе заседания участники обсудили статус внутригосударственных процедур в странах, подписавших Соглашение, необходимых для его вступления в силу. Кроме того, стороны обменялись информацией о проводимых работах по улучшению состояния транспортной инфраструктуры на маршрутах перевозок по трассам AH3 и AH4. Так, российской стороной в целях развития автодороги А-340 в рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов выполняется разработка проектной документации по реконструкции нескольких ее участков. Повышение транзитного потенциала выполняется также на автодороге М-52 «Чуйский тракт» – от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией».

Представители транспортных ведомств трех государств рассмотрели вопрос потенциальной потребности в разрешениях на грузоперевозки на период апробации установленных маршрутов. Российская сторона дополнительно сделала акцент на условиях перевозки опасных грузов и контроле рабочего времени и времени отдыха на территории РФ по Европейскому Соглашению, касающемуся работы экипажей транспортных средств, производящих Международные автомобильные перевозки (ЕСТР).

«Налаженная транспортная маршрутная сеть способствует реализации многих деловых проектов и масштабных инициатив. Именно поэтому так важно в современных реалиях открывать новые маршруты, в том числе для перевозки различных грузов автотранспортом. Сегодняшнее мероприятие - дополнительная возможность обсудить практическую реализацию Соглашения, достичь предварительных договоренностей в вопросах, которые будут стоять перед нами в первый год перевозки грузов по новому коридору», - отметил генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» Алексей Двойных.

По итогам семинара, 31 августа, будет подписан протокол встречи.