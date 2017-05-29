Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
В июле один из самых быстрорастущих перевозчиков, компания VOZOVOZ, открывает 5 новых представительств в Орле, Курске, Туле, Чебоксарах и Красноярске. Новые терминалы станут частью филиальной сети, которая насчитывает 60 терминалов и охватывает 65% населения России. В зоне обслуживания компании 30 000 населенных пунктов.
VOZOVOZ продолжает расширять географию перевозок и наращивать клиентскую базу. За полгода компания открыла 10 филиалов, укрепив позиции в Поволжье, Крыму, Сибири, Северо-Кавказском и Центральном округах. Теперь филиальная сеть VOZOVOZ позволяет осуществить доставку грузов практически в любой город, а до конца года запланировано открытие еще 7 новых отделений.
Специализируясь на перевозках сборных грузов, компания ежемесячно регистрирует 10 000 новых клиентов, 63% из которых обращаются за услугами по рекомендации.
«Открытие новых терминалов позволяет эффективно распределять грузопотоки и делать VOZOVOZ выгодным партнером для дистрибьютерских компаний и производителей, чьи клиенты и сбытовая логистика построены на региональной представленности - сказал генеральный директор VOZOVOZ Сергей Демидов - Для работы с юридическими лицами мы используем современные технологичные сервисы, гибкую систему скидок и обеспечиваем высокое качество обслуживания. Для частных клиентов действуют функциональные он-лайн сервисы и упрощенная система выдачи – по коду в смс. Ближайшая цель компании – стать универсальным перевозчиком и быть доступным 85% жителей России»
Постепенно VOZOVOZ становится в один ряд с лидирующими перевозчиками на рынке. Сохраняя конкурентное преимущество в тарифах, компания совершенствует показатели внутренней системы контроля качества и оптимизирует большинство бизнес-процессов. Более 98% грузов доставляются вовремя и в полной сохранности.