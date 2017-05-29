Двум из трёх жителей России доступны услуги транспортной компании VOZOVOZ

18 июля 2017 г.

В июле один из самых быстрорастущих перевозчиков, компания VOZOVOZ, открывает 5 новых представительств в Орле, Курске, Туле, Чебоксарах и Красноярске. Новые терминалы станут частью филиальной сети, которая насчитывает 60 терминалов и охватывает 65% населения России. В зоне обслуживания компании 30 000 населенных пунктов.

VOZOVOZ продолжает расширять географию перевозок и наращивать клиентскую базу. За полгода компания открыла 10 филиалов, укрепив позиции в Поволжье, Крыму, Сибири, Северо-Кавказском и Центральном округах. Теперь филиальная сеть VOZOVOZ позволяет осуществить доставку грузов практически в любой город, а до конца года запланировано открытие еще 7 новых отделений.

Специализируясь на перевозках сборных грузов, компания ежемесячно регистрирует 10 000 новых клиентов, 63% из которых обращаются за услугами по рекомендации.

«Открытие новых терминалов позволяет эффективно распределять грузопотоки и делать VOZOVOZ выгодным партнером для дистрибьютерских компаний и производителей, чьи клиенты и сбытовая логистика построены на региональной представленности - сказал генеральный директор VOZOVOZ Сергей Демидов - Для работы с юридическими лицами мы используем современные технологичные сервисы, гибкую систему скидок и обеспечиваем высокое качество обслуживания. Для частных клиентов действуют функциональные он-лайн сервисы и упрощенная система выдачи – по коду в смс. Ближайшая цель компании – стать универсальным перевозчиком и быть доступным 85% жителей России»

Постепенно VOZOVOZ становится в один ряд с лидирующими перевозчиками на рынке. Сохраняя конкурентное преимущество в тарифах, компания совершенствует показатели внутренней системы контроля качества и оптимизирует большинство бизнес-процессов. Более 98% грузов доставляются вовремя и в полной сохранности.