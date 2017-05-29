E-commerce переходит на EDI

25 июля 2017 г.

Интернет-торговля — особый сегмент ритейла, который пока не так широко, как традиционные торговые сети, применяет EDI. В последний год ситуация меняется. Почему это происходит и чем EDI полезен для e-commerce?

По информации Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в 2016 году российский рынок онлайн-продаж вырос на 21 %, годом ранее этот показатель составлял лишь 7 %. Но даже несмотря на это онлайн-покупки в общем обороте розницы РФ составляют лишь 3,3 %. В США их доля в три раза больше — 10 %, а в Великобритании — 13 %. Таким образом, сегодня интернет-торговля — один из сегментов экономики с наиболее значительным потенциалом развития.

За последний год его рост утроился, интернет-магазины перешагнули ту ступень, после которой задумываются не только об экстенсивном развитии — привлечении как можно большего числа клиентов, но и об интенсивном — повышении уровня сервиса и собственной эффективности. Системы EDI и ЭДО ориентированы как раз на это.

У покупок в интернет-магазинах масса преимуществ, главное из которых — удобный и комфортный процесс выбора и покупки, не завязанный на место и время. Хоть в удобном кресле, хоть дома на диване, хоть в транспорте — можно выйти в интернет с компьютера, ноутбука или мобильного устройства и не торопясь выбирать. Можно отвлечься, подумать, вернуться к покупке позже и при этом никуда не ехать.

«Также для покупателя важно получить желаемый товар быстро и по нужной цене. Это значит, что он должен быть в наличии, у интернет-магазина должна быть организована оперативная и удобная для клиента доставка, а его бизнес-процессы выстроены с такой эффективностью, которая позволяет ему поддерживать привлекательные цены, — поясняет Юлия Грицына, руководитель направления по улучшениям бизнес-процессов ОZОN.ru.

Системы EDI и юридически значимого электронного документооборота (ЭДО) помогают реализовать эти задачи: ускоряют поставки и тем самым обеспечивают стабильный ассортимент торговых точек и экономят их средства. За последние годы эти инструменты прошли проверку практически во всех традиционных офлайн-сетях РФ и многократно, а главное — наглядно показали свою эффективность: загрузка сотрудников работой с документами снижается на 20–50 %, число актов расхождений уменьшается в три и более раз, ежемесячный прирост валовой выручки составляет 15 и более процентов.

Опыт ОZОN.ru

«Традиционные методы ведения документооборота устарели, они достаточно затратны и могут тормозить взаимодействие между торговыми партнерами. Это становится особенно заметно, когда бизнес растет, — говорит Юлия Грицына. — У нас появилась острая потребность использовать новые технологии при работе с нашими контрагентами, в частности перевести документы в электронный вид. Теперь мы можем забыть о долгом ожидании документов по почте, потерях, из-за которых весь цикл иногда приходилось повторять заново, и значительно ускорить документооборот».

Сервисы EDI и ЭДО переводят в электронный вид весь путь взаимодействия магазина и поставщика — от заказа до подписи закрывающих документов по поставке. Обмен информацией происходит напрямую между учетными системами торговых партнеров, поэтому влияние человеческого фактора, а значит и ошибки сведены к минимуму. EDI-сообщения и документы контрагент получает за несколько секунд, поэтому завершать циклы документооборота получается быстро.

«На данный момент мы работаем через сервис Контур.EDI и используем два сообщения: ORDERS — заказ и ORDRSP — ответ на заказ. Они существенно упрощают и ускоряют работу. Мы с поставщиком работаем с единой согласованной номенклатурой, ему не нужно сверять наш заказ со своими справочниками, поэтому он может гораздо быстрее обработать его, а значит, скомплектовать и отправить. Это важно для решения проблемы „пустой полки‟, которая для онлайн-магазинов актуальна так же, как и для торговых точек, работающих офлайн, — считает Юлия Грицына.

Простой и быстрый заказ помогает избежать раздувания штата. Обычно когда у магазина становится больше поставщиков и растет количество заказов, ему приходится брать новых сотрудников для работы с этими заказами. При EDI с возросшей нагрузкой легко справляется имеющийся штат, потому что большая часть обработки заказов автоматизирована. В конечном итоге — это экономия, к которой стремится любая компания.

«ОZОN.ru переводит в электронный вид и юридически значимые документы, — говорит Татьяна Осадчук, руководитель отдела проектного внедрения СКБ Контур. — Сейчас компания обменивается с поставщиками дополнительными соглашениями, договорами, актами сверки, ТОРГ-2. То есть избавляется от бумажных документов, которые подписываются разово, и ускоряет согласование поставки, чтобы поставщик мог быстрее выставить корректные закрывающие документы. В дальнейшем планируется перевести в электронный вид и их».

EDIный помощник для интернет-магазинов

Увеличение интереса e-commerce к электронному документообороту обусловлено качественным скачком в развитии этого сегмента ритейла. По исследованиям компании «ГФК-Русь», сейчас интернет — чемпион роста среди каналов продаж на потребительском рынке, аудитория e-commerce за последние два года выросла в полтора раза. Ключевым фактором в пользу интернет-магазинов для покупателей является цена. Пока они сохраняют ее на конкурентном уровне, рынок интернет-продаж будет активно расти и дальше.

«Так как ему нужно сохранять свое преимущество — цену, его интерес к проверенным инструментам оптимизации — EDI и ЭДО — также будет увеличиваться, — считает Елена Трунина, руководитель группы продаж СКБ Контур. — С их помощью интернет-магазины могут снизить трудозатраты на работу с заказами и документами, за счет этого сэкономить, дать поставщикам возможность быстро выставлять корректные закрывающие документы, прибегать к услугам факторинга и тем самым поддерживать свой объем оборотных средств».