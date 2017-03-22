ЕБРР отрабатывает несколько проектов в портах Украины

4 апреля 2017 г.

Перевалка сельскохозяйственных грузов является наиболее перспективным инвестиционным направлением в секторе логистики на сегодняшний день. Об этом заявил старший банкир Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марк Магалецкий в комментарии сайту «Порты Украины».

«Сейчас очень большой интерес по агрологистике. Это зерно, это масло. Большой интерес, много проектов в работе — пожалуй, это самое динамичное направление. По контейнерам сейчас наблюдается переизбыток мощностей, по генеральным грузам — также некоторая стагнация в плане грузопотоков», — отметил Магалецкий.

По словам банкира, сейчас в работе несколько проектов в портовой отрасли Украины, которые реализуются при участии ЕБРР. В их числе — строительство зернового терминала компании «М.В. Карго» в морском порту «Южный» и подготовка к концессии Государственного предприятия «Стивидорная компания «Ольвия». «Еще отрабатываем ряд других проектов, но пока что мы не готовы озвучить их названия и параметры. Надеюсь, что мы в ближайшее время уже их озвучим», — сказал Магалецкий.

Отвечая на вопрос, какой объем финансирования ЕБРР может получить портовая отрасль в 2017 году, Магалецкий отметил, что это зависит от конкретных реализуемых проектов. «У нас нет как таковых границ — что в этом году в портовую отрасль Украины мы можем вложить «икс» миллионов, а больше не можем и меньше не можем. Мы движимы проектами. Например, хороший новый глубоководный терминал будет стоить порядка $100 млн, из них обычно финансируются за счет заемных средств 50-60%», — рассказал банкир.

Как сообщил ранее директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, банк в 2017 году намерен профинансировать несколько проектов в портовой отрасли Украины.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства относительно предоставления почти €12 млрд в рамках 369 проектов.

В сентябре 2016 года ЕБРР принял решение предоставить ООО «М.В. Карго» кредит в размере $37 млн на финансирование строительства зернового терминала в морском порту «Южный» в рамках инвестпроекта глобального сырьевого трейдера Cargill (США).