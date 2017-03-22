29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Перевалка сельскохозяйственных грузов является наиболее перспективным инвестиционным направлением в секторе логистики на сегодняшний день. Об этом заявил старший банкир Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Марк Магалецкий в комментарии сайту «Порты Украины».
«Сейчас очень большой интерес по агрологистике. Это зерно, это масло. Большой интерес, много проектов в работе — пожалуй, это самое динамичное направление. По контейнерам сейчас наблюдается переизбыток мощностей, по генеральным грузам — также некоторая стагнация в плане грузопотоков», — отметил Магалецкий.
По словам банкира, сейчас в работе несколько проектов в портовой отрасли Украины, которые реализуются при участии ЕБРР. В их числе — строительство зернового терминала компании «М.В. Карго» в морском порту «Южный» и подготовка к концессии Государственного предприятия «Стивидорная компания «Ольвия». «Еще отрабатываем ряд других проектов, но пока что мы не готовы озвучить их названия и параметры. Надеюсь, что мы в ближайшее время уже их озвучим», — сказал Магалецкий.
Отвечая на вопрос, какой объем финансирования ЕБРР может получить портовая отрасль в 2017 году, Магалецкий отметил, что это зависит от конкретных реализуемых проектов. «У нас нет как таковых границ — что в этом году в портовую отрасль Украины мы можем вложить «икс» миллионов, а больше не можем и меньше не можем. Мы движимы проектами. Например, хороший новый глубоководный терминал будет стоить порядка $100 млн, из них обычно финансируются за счет заемных средств 50-60%», — рассказал банкир.
Как сообщил ранее директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, банк в 2017 году намерен профинансировать несколько проектов в портовой отрасли Украины.
ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году банк взял на себя совокупные обязательства относительно предоставления почти €12 млрд в рамках 369 проектов.
В сентябре 2016 года ЕБРР принял решение предоставить ООО «М.В. Карго» кредит в размере $37 млн на финансирование строительства зернового терминала в морском порту «Южный» в рамках инвестпроекта глобального сырьевого трейдера Cargill (США).