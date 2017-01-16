С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
АМПУ обратилась к Европейскому банку реконструкции и развития с просьбой проанализировать тендерную документацию предприятия по проектам дноуглубления и предоставить экспертные выводы. Соответствующее письмо было направлено руководителем предприятия Райвис Вецкагансом.
В частности, АМПУ просит специалистов Европейского банка реконструкции и развития проверить документацию АМПУ на предмет отсутствия дискриминационных требований и соответствия лучшим международным практикам закупок.
Среди прочего, речь идет о тендерной документации на проведение процедур открытых торгов по выполнению дноуглубительных работ в морском порту «Южный»:
• Строительство объекта «Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского порта «Южный» (строительно-монтажные работы); и
• Строительство объекта: «Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий у причалов с учетом перспективного грузооборота морского порта «Южный» в г. Южный Одесской области» (Первая очередь строительства. Первый пусковой комплекс) (строительно-монтажные работы).