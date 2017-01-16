ЕБРР проконсультирует АМПУ по вопросам организации закупок

25 января 2017 г.

АМПУ обратилась к Европейскому банку реконструкции и развития с просьбой проанализировать тендерную документацию предприятия по проектам дноуглубления и предоставить экспертные выводы. Соответствующее письмо было направлено руководителем предприятия Райвис Вецкагансом.

В частности, АМПУ просит специалистов Европейского банка реконструкции и развития проверить документацию АМПУ на предмет отсутствия дискриминационных требований и соответствия лучшим международным практикам закупок.

Среди прочего, речь идет о тендерной документации на проведение процедур открытых торгов по выполнению дноуглубительных работ в морском порту «Южный»:

• Строительство объекта «Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского порта «Южный» (строительно-монтажные работы); и

• Строительство объекта: «Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий у причалов с учетом перспективного грузооборота морского порта «Южный» в г. Южный Одесской области» (Первая очередь строительства. Первый пусковой комплекс) (строительно-монтажные работы).