Экспансия FKKGroup: новые филиалы начнут работу до конца лета

22 июня 2017 г.

Транспортно-логистическая компания FKKGroup этим летом открывает сразу несколько новых офисов в регионах России. Первый начнет свою работу уже в конце июня в столице республики Татарстан – Казани. Следом за ним будут открыты филиалы компании в Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде и в городе Минеральные воды.

Новые офисы, которые открываются в крупных российских городах, будут предоставлять полный спектр транспортно-логистических услуг, в том числе, международные и внутрироссийские полногруженые автомобильные перевозки, перевозки сборных грузов, железнодорожные, морские и авиа перевозки, таможенные и складские услуги.

Также планируется развитие сети мини-офисов, которые будут ориентированы преимущественно на работу с автоперевозками.

Решение об открытии новых региональных филиалов компании было принято еще в конце 2016-го года. Предварительный анализ рынка показал, что наряду с сокращением количества небольших логистических компаний на региональном рынке, возросла потребность грузовладельцев в компетентном и лояльном перевозчике. Крупные региональные логистические провайдеры диктуют клиентам свои условия и, зачастую, не готовы к продуктивному диалогу.

Сегодня крупные грузовладельцы таких сегментов рынка, как ритейл, фармакология, товары народного потребления и другие, чьи маршруты перевозок не ограничены одним – двумя направлениями, готовы передавать свои региональные объемы в FKKGroup. Эти клиенты, за время сотрудничества с компанией, успели привыкнуть к высокому качеству услуг, индивидуальному подходу к решению своих задач по оптимальным ценам.

«Объемы перевозок действующих клиентов выросли почти вдвое только за первый квартал 2017-го года. После длительного затишья активизировались региональные грузовладельцы, за прошедший год портфель новых клиентов FKKGroup по направлениям Land Domestic увеличился на 47% в сравнении с 2015-м годом - поделился генеральный директор FKKGroup Владислав Фадеев.

Актуальность выбранной стратегии развития FKKGroup подтвердилась, в том числе, во время участия в 22-й международной выставке транспортно-логистических услуг TransRussia 2017: около 67% клиентов, которые активно интересовались услугами компании, являлись представителями региональных грузовладельцев с маршрутами внутри России.

Открытие новых филиалов предусматривает дополнительные инвестиции и в развитие персонала. Это естественная практика для компании, поскольку кадровый состав FKKGroup – один из главных её активов, и уже сегодня выработанные корпоративные практики помогают клиентам реализовывать сложные и нестандартные проекты.

«Для сотрудников вновь открытых офисов будет проведено комплексное обучение в центральном офисе FKKGroup, так как компания намерена и дальше удерживать высокие показатели KPI, удовлетворяя самые требовательные запросы действующих и новых клиентов», - поделился планами генеральный директор FKKGroup Владислав Фадеев.

В планах FKKGroup на 2018 –й год стоит исследование рынка для открытия филиалов компании на территории стран СНГ. Это станет возможным по завершении этапа развития внутрироссийской сети офисов, и даст возможность наращивать дополнительные объемы перевозок, сохраняя неизменно высокое качество услуг.