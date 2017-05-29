Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Транспортно-логистическая компания FKKGroup этим летом открывает сразу несколько новых офисов в регионах России. Первый начнет свою работу уже в конце июня в столице республики Татарстан – Казани. Следом за ним будут открыты филиалы компании в Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде и в городе Минеральные воды.
Новые офисы, которые открываются в крупных российских городах, будут предоставлять полный спектр транспортно-логистических услуг, в том числе, международные и внутрироссийские полногруженые автомобильные перевозки, перевозки сборных грузов, железнодорожные, морские и авиа перевозки, таможенные и складские услуги.
Также планируется развитие сети мини-офисов, которые будут ориентированы преимущественно на работу с автоперевозками.
Решение об открытии новых региональных филиалов компании было принято еще в конце 2016-го года. Предварительный анализ рынка показал, что наряду с сокращением количества небольших логистических компаний на региональном рынке, возросла потребность грузовладельцев в компетентном и лояльном перевозчике. Крупные региональные логистические провайдеры диктуют клиентам свои условия и, зачастую, не готовы к продуктивному диалогу.
Сегодня крупные грузовладельцы таких сегментов рынка, как ритейл, фармакология, товары народного потребления и другие, чьи маршруты перевозок не ограничены одним – двумя направлениями, готовы передавать свои региональные объемы в FKKGroup. Эти клиенты, за время сотрудничества с компанией, успели привыкнуть к высокому качеству услуг, индивидуальному подходу к решению своих задач по оптимальным ценам.
«Объемы перевозок действующих клиентов выросли почти вдвое только за первый квартал 2017-го года. После длительного затишья активизировались региональные грузовладельцы, за прошедший год портфель новых клиентов FKKGroup по направлениям Land Domestic увеличился на 47% в сравнении с 2015-м годом - поделился генеральный директор FKKGroup Владислав Фадеев.
Актуальность выбранной стратегии развития FKKGroup подтвердилась, в том числе, во время участия в 22-й международной выставке транспортно-логистических услуг TransRussia 2017: около 67% клиентов, которые активно интересовались услугами компании, являлись представителями региональных грузовладельцев с маршрутами внутри России.
Открытие новых филиалов предусматривает дополнительные инвестиции и в развитие персонала. Это естественная практика для компании, поскольку кадровый состав FKKGroup – один из главных её активов, и уже сегодня выработанные корпоративные практики помогают клиентам реализовывать сложные и нестандартные проекты.
«Для сотрудников вновь открытых офисов будет проведено комплексное обучение в центральном офисе FKKGroup, так как компания намерена и дальше удерживать высокие показатели KPI, удовлетворяя самые требовательные запросы действующих и новых клиентов», - поделился планами генеральный директор FKKGroup Владислав Фадеев.
В планах FKKGroup на 2018 –й год стоит исследование рынка для открытия филиалов компании на территории стран СНГ. Это станет возможным по завершении этапа развития внутрироссийской сети офисов, и даст возможность наращивать дополнительные объемы перевозок, сохраняя неизменно высокое качество услуг.