Экспансия компании GEFCO

22 мая 2017 г.

КИТАЙ – 6 января компания GEFCO открыла новое представительство в г. Чунцин в рамках экспансии компании на глобальном рынке. Это свидетельствует о том, что Группа фокусируется на китайском рынке автомобильной логистики. Лоран Сик, генеральный директор GEFCO Китай, прокомментировал: «GEFCO уделяет большое внимание удовлетворению потребностей рынка, предоставляя высококачественные услуги, адаптированные под клиента и способствующие увеличению производительности и эффективности затрат. Мы разработали новые планы с использованием “Шёлкового пути” и предлагаем услуги автоперевозок “от двери к двери” из западных регионов в г. Чунцин. Мы помогаем нашим клиентам оптимизировать цепь поставок для повышения их конкурентоспособности».

РОССИЯ – GEFCO Россия открыла новое региональное представительство в Челябинске (УФО). Это 9-е представительство GEFCO в России. «Усиление регионального присутствия является одним из стратегических приоритетов развития компании на российском рынке. Работа нового представительства, прежде всего, будет сосредоточена на обслуживании крупнейших российских промышленных холдингов тяжелой промышленности (металлообработка, лесная, химическая нефтегазовая и горнодобывающая отрасли)», – говорит Даниил Тишанин, менеджер по развитию бизнеса GEFCO Россия в Челябинске.



СЛОВАКИЯ – Компания GEFCO открыла новый склад в г. Трнава. Складская площадь уже оборудована подъездным рельсовым путем, а также технологиями технического обслуживания и хранения автомобилей для коммерческих и пассажирских перевозок. Она также оборудована механической мастерской и мастерской по покраске автомобилей.

БЕНИЛЮКС – В 2017 году в Нидерландах были открыты три новых склада: в городах Зандам, Хоогевейн и Валвейк. Складские услуги – совершенно новое направление для компании GEFCO в Нидерландах.