Экспансия компании КОМПАНИИ Фармкомплект в Московском регионе

15 июня 2017 г.

- CBRE выступила консультантом сделки аренды первого склада компании в Быково -

Крупнейший российский дистрибутор фармацевтических препаратов федерального уровня из Нижнего Новгорода, «Фармкомплект», заключил сделку по аренде склада общей площадью 18 670,7 кв. м в логистическом комплексе класса А + «Логопарк Быково» в Московской области. Договор аренды заключен сроком на 10 лет. Консультантом сделки выступила ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости, CBRE, представлявшая интересы собственника склада, компании «АТ Недвижимость».

«Логопарк Быково» - это современный складской комплекс, расположенный в Московской области в 19 км от МКАД по Новорязанскому шоссе. Общая площадь складских терминалов составляет 480 000 кв. м. На территории комплекса уже работают более 80 компаний-арендаторов, такие как: Деловые Линии, BSH, Merlion, BILLA и другие.

Аренда склада компанией «Фармкомплект» - это не первая сделка компании CBRE в этом логистическом парке. В 2015 году одна из крупнейших российских сетей супермаркетов детских товаров, компания «Дочки-сыночки», подписала долгосрочный договор аренды склада общей площадью 42 203 кв. м. Эта сделка стала номинантом премии CRE Moscow Awards 2016.

Дмитрий Пумырзин, генеральный директор «АТ Недвижимость»:

«Сделка с компанией «Фармкомплект» - это результат нашего успешного сотрудничества с CBRE. Благодаря слаженной работе еще один крупный российский поставщик смог оценить качество предлагаемых нами складских помещений и выбрал именно «Логопарк Быково» для своей экспансии в Московском регионе».

Дмитрий Хорохордин, директор отдела складских и индустриальных помещений CBRE в России, сказал:

«Сегодня мы отмечаем активность на рынке складской недвижимости со стороны компаний, работающих на фармацевтическом рынке, которые стремятся усилить свои позиции на рынке Москвы. Ярким примером стала наша сделка с компанией ООО «Фармкомплект». В условиях высокой конкуренции предложений было серьезно рассмотрено более 50 объектов в Московской области.

Ключевыми условиями по выбору партнёра являлись: высокое качество проекта с учетом специфики деятельности дистрибутора фармацевтических препаратов и безупречная репутация девелопера. Девелопер «АТ Недвижимость» нашёл комплексное решение в рамках «Логопарка Быково», что позволит компании ООО «Фармкомплект» значительно увеличить долю рынка в Московском регионе».