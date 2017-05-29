Экспансия на Северо-Запад: «Деловые Линии» открыли подразделение в Боровичах

18 июля 2017 г.

ГК «Деловые Линии» открыла новый склад еще в одном городе Новгородской области — Боровичи. До этого все грузы поступали на терминал в Великом Новгороде. Открытие нового склада обусловлено активным развитием «Деловых Линий» в регионе, увеличением грузооборота, а также в связи с потребностью жителей города. Появление подразделения позволит сократить сроки доставки как в краевые населенные пункты: Валдай, Демянск, Крестцы, Окуловка, Пестово, Хвойная, так и в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города России.

Терминал находится на одной из промышленных улиц города — Окуловская, д. 4. Транспортная доступность позволит клиентам без трудностей попадать на склад как на личном, так и на общественном транспорте. Подразделение принимает и выдает грузы весом до 1650 кг и максимальным размером до 6*2*2 м (длина*ширина*высота).

Отметим, что на данный момент Северо-Западный федеральный округ «Деловых Линий» занимает третье место по суммарной площади складов — более 84 тыс. кв. м, уступая лишь Центральному и Приволжскому регионам. Здесь работают уже 25 подразделений, откуда идет автодоставка до дверей в свыше чем 210 населенных пунктов.