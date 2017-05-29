Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
ГК «Деловые Линии» открыла новый склад еще в одном городе Новгородской области — Боровичи. До этого все грузы поступали на терминал в Великом Новгороде. Открытие нового склада обусловлено активным развитием «Деловых Линий» в регионе, увеличением грузооборота, а также в связи с потребностью жителей города. Появление подразделения позволит сократить сроки доставки как в краевые населенные пункты: Валдай, Демянск, Крестцы, Окуловка, Пестово, Хвойная, так и в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города России.
Терминал находится на одной из промышленных улиц города — Окуловская, д. 4. Транспортная доступность позволит клиентам без трудностей попадать на склад как на личном, так и на общественном транспорте. Подразделение принимает и выдает грузы весом до 1650 кг и максимальным размером до 6*2*2 м (длина*ширина*высота).
Отметим, что на данный момент Северо-Западный федеральный округ «Деловых Линий» занимает третье место по суммарной площади складов — более 84 тыс. кв. м, уступая лишь Центральному и Приволжскому регионам. Здесь работают уже 25 подразделений, откуда идет автодоставка до дверей в свыше чем 210 населенных пунктов.