Эксперт: Латвия не сможет вернуть российский грузопоток в свои порты

22 августа 2017 г.

15 августа 2017 года власти Латвии в ходе заседания латвийско-российской межправительственной комиссии выступили с просьбой к России использовать латвийские порты, несмотря на продолжающийся перевод транзита российских грузов на собственные портовые мощности.

Комментирует Константин Гриневич, генерального директора логистической компании «Глогос проект»

Напомню, что еще в 2012 году Всемирный банк аргументированно доказывал, что до 2020 года порты прибалтийских государств могут потерять российский транзит, поскольку Россия будет перенаправлять грузопотоки в собственные порты Балтийского бассейна, которые она последовательно развивает. Согласно недавно опубликованным данным PricewaterhouseCoopers, грузооборот латвийского порта Вентспилса за этот период сократился почти вдвое, транзитный поток грузов, следующий через Эстонию, с 2005 по 2015 год тоже упал на 50%.

Вслед за госкомпаниями и естественными монополиями меняет свои маршруты и менее крупный бизнес, связанный с экспедированием негабаритных грузов. Несмотря на артикулируемое этими странами желание сохранить российский грузопоток, для его реализации никто ничего не делает: Латвия в этом году, напротив, увеличила железнодорожные тарифы на 7%, Эстония так и не нашла за все это время возможности построить железнодорожное сообщение с Россией. К тому же, из-за снижения объема товаров, ввозимых из России в страны Балтии, достаточно проблематично найти подвижной состав для вывоза проектного груза в обратном направлении. Поэтому логисты идут в российские порты, из которых вывезти груз железнодорожным транспортом не составляет особых хлопот.

В последнее время российские логисты и грузовладельцы все чаще в качестве пункта перевалки выбирают порты Санкт-Петербурга и Усть-Луги, благодаря снижению портовых ставок и последовательному обновлению в них крановых и складских мощностей, в том числе, способных обслуживать тяжеловесные грузы.

Особых перспектив у прибалтийских портов, связанных с привлечением российского груза, ожидать не приходится. Ситуацию могут исправить либо инфраструктурные улучшения, такие как обеспечение грузов вагонами, снижение тарифов, строительство железной дороги, либо политические шаги. К сожалению, бизнес не видит ни того, ни другого.

Отчасти мои слова подтверждают и опубликованные сегодня данные по росту грузопотока в морских портах Северо-Западного региона на 6% за семь месяцев 2017 года, при этом увеличение грузооборота в порту Санкт-Петербург составило 109%, а Усть-Луги – 112%.