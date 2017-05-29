Эксперт «РЖД Логистики» рассказал о проблеме недостаточной проработки логистики строящихся нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке

6 июля 2017 г.

Первый заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика» Эдуард Алырзаев рассказал о необходимости проработки логистики реализуемых масштабных нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке. Свою точку зрения эксперт компании высказал в ходе выступления на Восточном нефтегазовом форуме во Владивостоке.

По его словам, серьезная потребность в планировании логистики в местах разработки месторождений и строительства новых перерабатывающих мощностей возникает уже на стадии проектирования из-за слабого уровня развития инфраструктуры и увеличения нагрузки на железные дороги в связи с доставкой строительных грузов и образованием «узких мест». Реализация обсуждаемых проектов, как правило, требуют целого комплекса услуг – от привлечения подвижного состава до планирования перевозки с учетом загруженности сети, разработки индивидуальных технических и логистических решений, в том числе, организации терминально-складских услуг, перевалки в порту, а также «первой и последней мили».

«Зачастую при начале строительства логистике не уделяется должного внимания, пока компании на собственном опыте не обнаружат, насколько некачественная логистика может вредить процессу как в плане затягивания сроков, так и общего удорожания проекта. Между тем, разработка и реализация индивидуального транспортного решения на стадии зарождения проекта обеспечивает сокращение транспортных расходов на 5-20%. Сегодня на Дальнем Востоке реализуются стратегически важные для экономики страны проекты, и успешность их реализации зависит, в том числе, и от эффективной логистики», – отметил Эдуард Алырзаев.