Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Первый заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика» Эдуард Алырзаев рассказал о необходимости проработки логистики реализуемых масштабных нефтегазовых проектов на Дальнем Востоке. Свою точку зрения эксперт компании высказал в ходе выступления на Восточном нефтегазовом форуме во Владивостоке.
По его словам, серьезная потребность в планировании логистики в местах разработки месторождений и строительства новых перерабатывающих мощностей возникает уже на стадии проектирования из-за слабого уровня развития инфраструктуры и увеличения нагрузки на железные дороги в связи с доставкой строительных грузов и образованием «узких мест». Реализация обсуждаемых проектов, как правило, требуют целого комплекса услуг – от привлечения подвижного состава до планирования перевозки с учетом загруженности сети, разработки индивидуальных технических и логистических решений, в том числе, организации терминально-складских услуг, перевалки в порту, а также «первой и последней мили».
«Зачастую при начале строительства логистике не уделяется должного внимания, пока компании на собственном опыте не обнаружат, насколько некачественная логистика может вредить процессу как в плане затягивания сроков, так и общего удорожания проекта. Между тем, разработка и реализация индивидуального транспортного решения на стадии зарождения проекта обеспечивает сокращение транспортных расходов на 5-20%. Сегодня на Дальнем Востоке реализуются стратегически важные для экономики страны проекты, и успешность их реализации зависит, в том числе, и от эффективной логистики», – отметил Эдуард Алырзаев.