Эксперты рынка прогнозируют массовое внедрение беспилотного транспорта к 2020 году

25 августа 2017 г.

24 августа на конференции о технологиях будущего Future in Tech: What's next ведущие специалисты в сфере транспорта предсказали развитие автономных машин к 2020 году. Однако беспилотная техника с долей на рынке более 90% ожидается лишь после 2030 года. Такой массовый переход на новый транспорт изменит экономическую модель всей отрасли.

В дискуссии «Беспилотные автомобили: когда профессия водителя умрет?» приняли участие Илья Екушевский, сооснователь и генеральный директор Busfor, Данил Рудаков, основатель Deliver, Роман Тарасов, вице-президент по корпоративному развитию и инвестициям компании «Когнитивные технологии», Илья Федичев, технический директор компании «Электротранспортные технологии». Модератором обсуждения выступил Джош Констин, редактор TechCrunch и один из самых влиятельных журналистов в мире технологий.

По мнению Ильи Екушевского, основателя Busfor, внедрение беспилотного транспорта позволит сократить количество ДТП на 70%. «Безопасность — это ключевой аргумент внедрения беспилотников, особенно в пассажирских автоперевозках. Система может работать круглосуточно и постоянно быть на максимуме концентрации. Коллективное обучение поможет собирать большие объемы данных, что позволит беспилотникам быстро развиваться и со временем гарантировать практически стопроцентную безопасность для пассажиров. Кроме того, это экономическая эффективность, увеличение скорости движения и уменьшение пробок. Если автобусная перевозка 40–70 человек станет более безопасной, то вопрос массового внедрения подобного транспорта в городах и на трассах будет решаться быстрее. Это будет означать, что мир начал меняться».

Мнение о постепенном развитии беспилотного транспорта разделяет Данил Рудаков, основатель Deliver. Однако, по мнению специалиста, поначалу переход произойдет в сфере грузоперевозок. «Беспилотность появится точно не в городе — сначала автономные фуры будут курсировать по магистралям между крупными пунктами сортировок. В этом случае отсутствуют риски, связанные с безопасностью движения внутри города. Ключевые эффекты перехода грузоперевозок на беспилотный транспорт — это повышенная безопасность, экономия топлива и сокращение сроков доставки товаров. Беспилотный грузовик может ехать без остановок, ему не нужно соблюдать режим труда и отдыха, за счет этого сроки доставки сокращаются в среднем в 2 раза».

Тему этики массового перехода на автономный транспорт затронул Роман Тарасов, представитель «Когнитивных технологий»: «Эта эволюция рано или поздно коснется всех. Но надо быть оптимистами. Возможно, обществу удастся подготовиться к «беспилотности» в зародыше: курсы переподготовки, новые профессии, связанные с новыми моделями транспорта. Экономика будет перестраиваться десятилетиями, поэтому нас не накроет огромной волной беспилотности за два года. Кучеров раньше было столько, сколько сейчас водителей, а значит, люди смогли перестроиться».

Беспилотный транспорт закономерно ассоциируется с рисками хакерских атак и необходимостью защиты информационных систем. Участники конференции рекомендуют разделять понятия и не путать термины «умный город» и «беспилотный транспорт». ИТ-инфраструктура города будущего будет находиться в облаке, и любые внешние действия на самом деле предполагают большую опасность. В случае беспилотного транспорта технологии внедряются непосредственно в автомобили. Это не облачное хранилище, поэтому доступ к таким данным будет сложнее получить. Участники дискуссии предположили, что в беспилотный транспорт могут быть встроены алгоритмы блокировки, сокращающие риски террористических угроз. Однако недооценивать вопрос антитеррористической безопасности всё-таки не стоит.