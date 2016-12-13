Экспортерам отечественных товаров будут созданы комфортные условия

21 декабря 2016 г.

Москва, 20 декабря 2016 года. — Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев принял участие в презентации проекта по упрощенному таможенному оформлению пересылаемых на экспорт товаров в международных почтовых отправлениях. Проект расширен на всю территорию России. Его цель — увеличить рост объема экспорта международных почтовых отправлений, превысив объем их импорта. В презентации возможностей нового проекта также участвовали советник Президента России, председатель совета Института развития интернета Герман Клименко, руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин, генеральный директор ФГУП «Почта России» Дмитрий Страшнов.

Логистическое решение для отправки товаров в посылках за рубеж было реализовано ФГУП «Почта России» и ФТС России в рамках Поручения Правительства РФ. Суть проекта заключается в создании комфортных условий экспорта товаров для отечественных производителей и компаний-экспортеров, работающих по упрощенной системе налогообложения, а также компаний, которым при вывозе товаров не требуется возмещения НДС.

Новое решение предполагает, что весь процесс формирования экспортируемых товаров будет начинаться и заканчиваться в почтовом отделении, занимая при этом всего несколько минут. Всю работу по экспортному оформлению осуществляют «Почта России» и ФТС России на основании данных декларации без присутствия отправителя в таможенных органах.

Сегодня экспорт российских товаров в международных почтовых отправлениях в 80 раз меньше импорта и составляет около 3 млн отправлений в год. «Потенциал экспортной торговли зависит не только от спроса на российские товары, но и от удобства процедур их оформления со стороны экспортеров», — отметил Михаил Евраев в ходе своего выступления.

Замглавы Минкомсвязи России также сообщил, что с 2012 года количество международных почтовых отправлений выросло в 10 раз. Если в 2012 году их количество составляло 21 млн, то в 2016 году ФГУП «Почта России» планирует обработать порядка 235 млн международных почтовых отправлений с товарным вложением. Кроме того, удалось добиться сокращения сроков доставки посылок с 1,5 – 2 месяцев в среднем до 15 дней при высокой динамике роста количества обработанных ФГУП «Почта России» международных почтовых отправлений.