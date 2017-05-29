«ЭРА-ГЛОНАСС» приняла и обработала более 2000 «боевых» экстренных вызовов

25 июля 2017 г.

Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» приняла и обработала 281 560 экстренных вызовов с 1 января 2016 года (по состоянию на 00.00 мск, 25 июля). Из них по 2038 вызовам потребовалось привлечение экстренных оперативных служб: в режиме ручной активации устройства вызова экстренных служб получено 1199 вызовов, в автоматическом режиме – 839 вызовов. Всем пострадавшим была оказана помощь.

2000-ый вызов был зарегистрирован в Санкт-Петербурге в субботу, 22.07.2017 г. в 15:41 по местному времени. На пешеходном переходе произошло столкновение автомобиля Volkswagen Polo с велосипедистом. Водитель автомобиля нажал на кнопку вызова экстренных оперативных служб. Посредством системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на место происшествия были немедленно вызваны скорая помощь и ГИБДД.

Фильтрующий контакт-центр системы «ЭРА-ГЛОНАСС» продолжает фиксировать снижающееся количество «ложных» обращений и рост «боевых» экстренных вызовов. В июле 2017 г. количество «боевых» вызовов составляет уже 1,4%, тогда как начале мая 2017 г. на них приходилось 0,9%, а в среднем за 2016 г. – только 0,3%.

«Период «освоения» системы «ЭРА-ГЛОНАСС» фактически закончился и для автопроизводителей, и для изготовителей автомобильных устройств, и для пользователей. Поэтому количество тестовых вызовов уменьшается, а процентное соотношение реальных экстренных вызовов к общему числу поступивших – растет», − комментирует руководитель контакт-центра ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» Роман Рулев. – Количество экстренных вызовов, поступающих в систему «ЭРА-ГЛОНАСС» увеличивается пропорционально количеству зарегистрированных в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» транспортных средств. На сегодняшний день в системе зарегистрировано уже более 721 000 автомобилей».