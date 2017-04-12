Оживление экономической ситуации в России к апрелю стало очевидным, многие компании вновь переходят от стратегии сохранения бизнеса к развитию. Вместе с производством растет грузопоток, увеличивается число заказов, медленно, но восстанавливаются финансовые показатели компаний. На этом фоне журнал «Логистика» представляет номер, посвященный новым технологиям в логистике.
18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
С ее помощью торговая сеть планирует сделать процессы заказа и поставки прозрачными и контролируемыми.
Euroshop включает 25 магазинов в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Саранске, Калуге, Липецке, Туле и Пензе. У сети порядка 200 поставщиков, которые находятся по всей России. Ежедневно Euroshop принимает 15–20 поставок, то есть в месяц около 300. Товар для всех торговых точек Euroshop принимает на едином складе, а бухгалтерия находится в центральном офисе, куда впоследствии нужно передавать закрывающие документы.
«До перехода на EDI невозможно было стопроцентно контролировать процесс поставки. Мы никогда точно не знали, в каком количестве товар прибудет на склад. Это тормозило нашу работу и сбивало графики поставок. Было очень неудобно, — поясняет Евгений Морозов, руководитель IT ООО «Еврошоп Руссланд». — Бумажные закрывающие документы нам нужно было переправлять в бухгалтерию, где их проверяли и принимали к учету».
Решением стала система электронного заказа. Сеть использует учетную систему 1С. В сервисе Контур.EDI для нее разработано типовое интеграционное решение, которое позволяет пользователям работать с EDI-сообщениями прямо в привычной учетной системе. Им не нужно постоянно переходить из одного окна в другое, а система сама подсказывает операторам, какое следующее действие им необходимо совершить по той или иной поставке. С помощью специалистов СКБ Контур установка и настройка модуля для 1С заняла у Euroshop порядка недели. После пилотного проекта, который не выявил сбоев в работе интеграционного решения, сеть и СКБ Контур начали массово подключать поставщиков.
«Сейчас в Euroshop действует EDI-цепочка: ORDERS (заказ) — ORDRSP (ответ на заказ) — DESADV (уведомление об отгрузке) — RECADV (уведомление о приемке) — электронные накладные ТОРГ-12 и счета-фактуры, — рассказывает Татьяна Осадчук, руководитель отдела проектного внедрения Контур.Ритейл. — Обмен EDI-сообщениями идет через модуль для 1С, а юридически значимые закрывающие документы по поставкам бухгалтерия получает через веб-версию системы электронного документооборота Диадок».
Сейчас Euroshop перешел на EDI и ЭДО с большей частью своих поставщиков. Сеть еще в начале пути, но результаты уже оценивает высоко. Наибольшую ценность для нее имеет DESADV (уведомление об отгрузке).
«Можно сказать, что ради него мы и затеяли переход на ЭДО, — говорит Евгений Морозов. — Это сообщение фиксирует факт отгрузки и номер накладной. Теперь мы точно знаем, когда, что именно и в каком количестве оправил нам поставщик. Это позволяет нам быстрее принимать товар и четко планировать свои закупки».