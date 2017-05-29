Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан»), подведя операционные итоги работы за 6 месяцев 2017 года, демонстрирует прирост деятельности: объём нового бизнеса (стоимость предметов лизинга, приобретенных для клиентов по новым сделкам, без НДС) составил 26,4 млрд руб., что на 79% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
За период с января по июнь Европлану удалось в очередной раз продемонстрировать рост числа заключаемых сделок. С многочисленными лизингополучателями — российскими предприятиями, организациями, предпринимателями и физическими лицами — Европлан заключил более 13 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования.
Являясь одним из лидеров российского автолизинга, компания продолжает развитие сотрудничества и партнёрских программ с представительствами автопроизводителей в России, импортерами и дилерами автомобилей. В рамках специальных программ клиенты Европлана могут приобрести автомобили более 60 ведущих мировых марок со скидками и на специальных лизинговых условиях. В зависимости от марки и программы клиенты получили возможность минимизировать расходы своего бизнеса благодаря таким опциям, как нулевое удорожание, минимальный или отсутствующий обязательный аванс, сниженные ежемесячные и выкупные платежи. Партнерство с большинством российских и международных автопроизводителей и дилеров вместе с разветвленной филиальной сетью позволяют Европлану предоставлять высококачественные финансовые услуги практически по всей территории России.