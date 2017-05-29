Европлан подводит операционные итоги за 6 месяцев 2017 года: объём нового бизнеса вырос на 79% и составил 26,4 млрд руб.

25 июля 2017 г.

Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан»), подведя операционные итоги работы за 6 месяцев 2017 года, демонстрирует прирост деятельности: объём нового бизнеса (стоимость предметов лизинга, приобретенных для клиентов по новым сделкам, без НДС) составил 26,4 млрд руб., что на 79% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

За период с января по июнь Европлану удалось в очередной раз продемонстрировать рост числа заключаемых сделок. С многочисленными лизингополучателями — российскими предприятиями, организациями, предпринимателями и физическими лицами — Европлан заключил более 13 тыс. договоров лизинга транспорта, различной техники и оборудования.

Являясь одним из лидеров российского автолизинга, компания продолжает развитие сотрудничества и партнёрских программ с представительствами автопроизводителей в России, импортерами и дилерами автомобилей. В рамках специальных программ клиенты Европлана могут приобрести автомобили более 60 ведущих мировых марок со скидками и на специальных лизинговых условиях. В зависимости от марки и программы клиенты получили возможность минимизировать расходы своего бизнеса благодаря таким опциям, как нулевое удорожание, минимальный или отсутствующий обязательный аванс, сниженные ежемесячные и выкупные платежи. Партнерство с большинством российских и международных автопроизводителей и дилеров вместе с разветвленной филиальной сетью позволяют Европлану предоставлять высококачественные финансовые услуги практически по всей территории России.