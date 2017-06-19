Европлан участвует в адресных программах субсидирования лизинга

28 июля 2017 г.

Автолизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») сообщает об участии в адресных программах «Русский тягач», «Русский фермер» и «Свое дело», запущенных Министерством промышленности и торговли России. Программы сфокусированы на финансировании коммерческого транспорта: легких коммерческих и грузовых автомобилей. На адресные программы выделено 3,75 млрд рублей, дополнительно к ранее выделенным 10 млрд рублей.

В рамках программы до 1 декабря 2017 года покупатели имеют возможность приобрести коммерческий транспорт в лизинг со скидкой на уплату авансового платежа в размере до 12,5% от стоимости транспортного средства. Воспользоваться программами могут все категории покупателей: компании малого, среднего и крупного бизнеса, а также индивидуальные предприниматели .

Для приобретения автомобиля со скидкой необходимо заключить договор лизинга сроком от 1 года, с авансовым платежом не менее 12,5% и не более 49% от стоимости транспортного средства. Размер скидки не может превышать 625 тыс. рублей на один предмет лизинга.

«Запуск дополнительных программ стимулирования «Российский тягач», «Российский фермер», «Своё дело» — эффективный инструмент поддержки автомобильного и автофинансового рынка, который существенно облегчит приобретение автотранспорта компаниями», — прокомментировал Александр Михайлов, генеральный директор АО «ЛК «Европлан».