Европлан второй год подряд стал лидером автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний по версии Fitch Ratings

18 июля 2017 г.

Согласно исследованию лизинговой отрасли в России по итогам 2016 года, проведенному рейтинговым агентством Fitch Ratings совместно с журналом «Лизинг ревю», лизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») признана абсолютным лидером среди негосударственных лизинговых компаний по объему лизингового портфеля:

в лизинге легкового транспорта (15 614 млн руб.);

в лизинге грузового транспорта (7 779 млн руб.);

в лизинге легкого коммерческого транспорта (2 141 млн руб.)*.

Исследование охватывает деятельность 61 лизинговой компании, которые по оценке Fitch Ratings контролируют не менее 75% рынка финансового лизинга.

В исследовании отмечено, что сегмент автолизинга за 2016 год вырос на 10%, что связано, в первую очередь, с ростом доли лизинга в продажах автотранспорта (с 6% в 2015 г. до 8% в 2016 г.). Авторы прогнозируют значительный рост автолизинга в 2017 году (выше динамики роста автопродаж в 10%, предполагаемой компанией PwC), так как, по их мнению, доля лизинга в продажах автомобилей будет еще увеличиваться.

Напоминаем, что по данным Fitch Ratings, Европлан в 2015 году также занял лидирующие позиции в сегменте автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний.

Ранее в этом году Fitch Ratings подтвердило сильные позиции Европлана в российском секторе автолизинга в проведенном сравнительном исследовании российских частных лизинговых компаний. 30 июня 2017 года, вслед за завершением реорганизации Европлана, рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило АО «ЛК «Европлан» рейтинг BB- со «Стабильным» прогнозом, что отражает существенную долю компании в российском автолизинговом секторе, консервативный риск-менеджмент и надежные финансовые показатели.

*Данные предоставлены на основании промежуточной консолидированной финансовой отчетности (МСФО).