Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Согласно исследованию лизинговой отрасли в России по итогам 2016 года, проведенному рейтинговым агентством Fitch Ratings совместно с журналом «Лизинг ревю», лизинговая компания «Европлан» (АО «ЛК «Европлан») признана абсолютным лидером среди негосударственных лизинговых компаний по объему лизингового портфеля:
Исследование охватывает деятельность 61 лизинговой компании, которые по оценке Fitch Ratings контролируют не менее 75% рынка финансового лизинга.
В исследовании отмечено, что сегмент автолизинга за 2016 год вырос на 10%, что связано, в первую очередь, с ростом доли лизинга в продажах автотранспорта (с 6% в 2015 г. до 8% в 2016 г.). Авторы прогнозируют значительный рост автолизинга в 2017 году (выше динамики роста автопродаж в 10%, предполагаемой компанией PwC), так как, по их мнению, доля лизинга в продажах автомобилей будет еще увеличиваться.
Напоминаем, что по данным Fitch Ratings, Европлан в 2015 году также занял лидирующие позиции в сегменте автолизинга среди негосударственных лизинговых компаний.
Ранее в этом году Fitch Ratings подтвердило сильные позиции Европлана в российском секторе автолизинга в проведенном сравнительном исследовании российских частных лизинговых компаний. 30 июня 2017 года, вслед за завершением реорганизации Европлана, рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило АО «ЛК «Европлан» рейтинг BB- со «Стабильным» прогнозом, что отражает существенную долю компании в российском автолизинговом секторе, консервативный риск-менеджмент и надежные финансовые показатели.
*Данные предоставлены на основании промежуточной консолидированной финансовой отчетности (МСФО).