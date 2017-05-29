Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
30 ноября 2017 года в Москве в отеле Рэдиссон Блу Белорусская (г.Москва, Ул. 3-его Ямского Поля, д. 26А) состоится ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog - 2017.
Организатор конференции: ООО «Консалтинговое агентство «Джаст Логистикс» совместно с порталом FashionEducation.ru
Конференция проводится при поддержке Московской торгово – промышленной палаты, Российского экспортного центра, Российского Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ, Ассоциации текстильщиков России и ведущих СМИ в области логистики.
Конференция служит эффективной площадкой для экспертов по обмену опытом и взглядами на глобальные тенденции и будущее логистики в модной индустрии. Ведущие эксперты в области логистики текстильной и швейной продукции, одежды, обуви и аксессуаров встретятся с представителями органов исполнительной власти, чтобы обсудить реперные точки и перспективы развития модной индустрии, которые во многом зависят от качества и мобильности логистических решений.
Цель конференции: дать четкое определение ситуации и сформулировать нарастающие логистические тенденции и потребности fashion-индустрии, представить кейсы ведущих компаний по современным логистическим решениям в отрасли, определить эффективные стратегии и технологии работы в логистике и e-commerce, привнести в модную индустрию новые перспективы по расширению международного сотрудничества.
Участники конференции: собственники fashion-бизнеса, топ-менеджеры и специалисты подразделений российских и зарубежных логистических компаний и предприятий индустрии моды, занимающихся производством, оптовой и розничной продажей модных товаров.
Последние годы стали рекордными по количеству инвестиционных сделок c fashion-игроками, работающими на российском рынке, особенно в сфере e-commerce. В качестве инвесторов выступают как частные лица, так и институциональные фонды. Сфера их интересов — состоявшийся крупный бизнес, стремящиеся масштабироваться предприятия, стартапы, а также сервисные компании, создающие офлайн- и онлайн-инфраструктуру для модной индустрии (виртуальные примерочные, службы персонализации и анализа данных для улучшения продаж, логистические центры).
В программе:
Приглашаем вас принять участие в конференции FashionLog – 2017.
Начало делового и модного сезона — идеальное время для общения с коллегами по индустрии, отличная возможность обсудить новости рынка и актуальные тренды.
Сайт Конференции: http://fashion.just-education.ru
Условия участия в конференции:
Форма оплаты:
Безналичный расчет по перечислению на основании счета и договора, НДС не облагается.
Наличный расчет с получением акта и квитанции приходного ордера.
Регистрационный сбор включает:
участие в рабочей программе Конференции,
конференц-папку с печатными материалами Конференции (доклады, тезисы, информация о докладчике, список участников Конференции),
журналы, газеты, предоставленные информационными партнерами,
письменные принадлежности,
Сертификат об участии,
кофе-брейки, обед и фуршет по окончанию рабочей программы.
* - Для постоянных участников, второго представителя от предприятия предусмотрена скидка 10%, для третьего и последующих 15%. Для преподавателей ВУЗов скидка 25% (скидки не суммируются).
Участие с докладом компаний - Производителя, Дистрибутора бесплатно.
Возможность делегатского участия и выступления
Вы можете согласовать по телефонам: +7 (917) 589-48-80, +7(499) 372-78-72 либо по электронным адресам: linafilippova@gmail.com, flv@justlog.ru