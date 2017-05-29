Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды- FashionLog-2017»

10 июля 2017 г.

30 ноября 2017 года в Москве в отеле Рэдиссон Блу Белорусская (г.Москва, Ул. 3-его Ямского Поля, д. 26А) состоится ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog - 2017.

Организатор конференции: ООО «Консалтинговое агентство «Джаст Логистикс» совместно с порталом FashionEducation.ru

Конференция проводится при поддержке Московской торгово – промышленной палаты, Российского экспортного центра, Российского Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности СОЮЗЛЕГПРОМ, Ассоциации текстильщиков России и ведущих СМИ в области логистики.

Конференция служит эффективной площадкой для экспертов по обмену опытом и взглядами на глобальные тенденции и будущее логистики в модной индустрии. Ведущие эксперты в области логистики текстильной и швейной продукции, одежды, обуви и аксессуаров встретятся с представителями органов исполнительной власти, чтобы обсудить реперные точки и перспективы развития модной индустрии, которые во многом зависят от качества и мобильности логистических решений.

Цель конференции: дать четкое определение ситуации и сформулировать нарастающие логистические тенденции и потребности fashion-индустрии, представить кейсы ведущих компаний по современным логистическим решениям в отрасли, определить эффективные стратегии и технологии работы в логистике и e-commerce, привнести в модную индустрию новые перспективы по расширению международного сотрудничества.

Участники конференции: собственники fashion-бизнеса, топ-менеджеры и специалисты подразделений российских и зарубежных логистических компаний и предприятий индустрии моды, занимающихся производством, оптовой и розничной продажей модных товаров.

Последние годы стали рекордными по количеству инвестиционных сделок c fashion-игроками, работающими на российском рынке, особенно в сфере e-commerce. В качестве инвесторов выступают как частные лица, так и институциональные фонды. Сфера их интересов — состоявшийся крупный бизнес, стремящиеся масштабироваться предприятия, стартапы, а также сервисные компании, создающие офлайн- и онлайн-инфраструктуру для модной индустрии (виртуальные примерочные, службы персонализации и анализа данных для улучшения продаж, логистические центры).

В программе:

Государственное регулирование отрасли. Классификация и кодирование товаров, таможенная система управления рисками при импорте, разрешительная документация для таможенных целей

Определение целей и задач логистических субъектов в индустрии моды

Успешный опыт интернет-продаж

Критерии выбора логистического провайдера

Обмен успешным опытом построения логистической цепи в России от зарубежных ритейлеров

IT-решения для клиентов ритейлера при онлайн- и оффлайн-торговле

Поддержка российских производителей при выходе на внешние рынки

Перспективы создания мультимодальных производственно-логистических центров, «грузовых деревень»

Особенности ввоза/вывоза модных коллекций на выставки и показы

Анализ сегмента fast-fashion как логистического вызова: практика реализации комплексных логистических проектов с высокой частотой смены коллекций

Логистика ввоза швейных и раскройных комплексов.

Приглашаем вас принять участие в конференции FashionLog – 2017.

Начало делового и модного сезона — идеальное время для общения с коллегами по индустрии, отличная возможность обсудить новости рынка и актуальные тренды.

Сайт Конференции: http://fashion.just-education.ru

Условия участия в конференции:

1 делегата (стоимость участия 24 500 руб, НДС не облагается)

2 делегатов (стоимость участия 45 000 руб, НДС не облагается)

3 делегатов (стоимость участия 60 000 руб, НДС не облагается)

Форма оплаты:

Безналичный расчет по перечислению на основании счета и договора, НДС не облагается.

Наличный расчет с получением акта и квитанции приходного ордера.

Регистрационный сбор включает:

участие в рабочей программе Конференции,

конференц-папку с печатными материалами Конференции (доклады, тезисы, информация о докладчике, список участников Конференции),

журналы, газеты, предоставленные информационными партнерами,

письменные принадлежности,

Сертификат об участии,

кофе-брейки, обед и фуршет по окончанию рабочей программы.

* - Для постоянных участников, второго представителя от предприятия предусмотрена скидка 10%, для третьего и последующих 15%. Для преподавателей ВУЗов скидка 25% (скидки не суммируются).

Участие с докладом компаний - Производителя, Дистрибутора бесплатно.

Возможность делегатского участия и выступления

Вы можете согласовать по телефонам: +7 (917) 589-48-80, +7(499) 372-78-72 либо по электронным адресам: linafilippova@gmail.com, flv@justlog.ru