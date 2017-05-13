#FARШ Аркадия Новикова и холдинга «Мираторг» выходит на петербургский рынок

14 июня 2017 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Команда JLL нашла помещение на Невском проспекте для первого заведения сети

После двух лет успешной работы на московском рынке сеть бургерных #FARШ открывает флагманский ресторан в Санкт-Петербурге: дебютная точка появится на Невском проспекте. Консультантом по поиску и аренде помещения площадью 160 кв. м выступила компания JLL.

#FARШ – совместный проект ресторанной группы Аркадия Новикова Novikov Group, насчитывающей 25 лет опыта и более 50 реализованных успешных концепций, и ведущего производителя и поставщика мяса на российском рынке – холдинга «Мираторг». Первый #FARШ открылся в центре Москвы в мае 2015 года; на сегодня сеть насчитывает шесть действующих заведений, еще шесть готовятся к открытию.

Максим Дорофеев, генеральный директор #FARШ, комментирует: «Бургерные #FARШ объединяют в себе концепцию известного ресторатора Аркадия Новикова, мясо высочайшего качества от “Мираторга” и кухню именитого бренд-шефа Камеля Бенмамара – все эти составляющие обусловливают успех и высокую востребованность наших заведений. Продолжая активное развитие в Москве, мы рады объявить о скором открытии первого заведения #FARШ в Санкт-Петербурге – городе, где у нашей сети уже есть большое количество поклонников. Начало работы #FARШ на Невском намечено на осень, при этом мы не планируем ограничиваться одной бургерной – нам есть чем порадовать жителей и гостей Северной столицы».

Юлия Корчемная, руководитель направления стрит-ритейла компании JLL в Санкт-Петербурге, отмечает: «Концепции стритфуда, в частности бургерные, пользуются высоким спросом и активно развиваются на основных магистралях города. Мы уверены в успехе сети #FARШ в Санкт-Петербурге, которая сможет занять свою нишу благодаря бренду Novikov Group и продукции “Мираторга”. Правильно выбранная локация для первой бургерной – в самом сердце Невского проспекта, на выходе из одноименной станции метро, рядом с Большим Гостиным двором, отелями и основными достопримечательностями, безусловно, обеспечит #FARШ обширной аудиторией и будет способствовать росту популярности данной концепции в Петербурге».