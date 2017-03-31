ФБУ «Росавтотранс» провело рабочее совещание с перевозчиками скоропортящихся пищевых продуктов

21 апреля 2017 г.

ФБУ «Росавтотранс» ведет в федеральных округах активную работу по приему и рассмотрению заявлений о получении Свидетельств СПС, о назначении Экспертами для проверки эффективности термического оборудования каждого находящегося в эксплуатации транспортного средства - ледника, об уполномочивании Испытательных станций к выполнению работ по контролю соответствия нормам, установленным на перевозку скоропортящихся пищевых продуктов.

На сегодняшний день в России уполномочена одна испытательная станция и осуществляют деятельность 18 пунктов проверки эффективности термического оборудования. Об этом заявил генеральный директор Агентства автомобильного транспорта Алексей Двойных на совещании с перевозчиками. Мероприятие состоялось 20 апреля в Москве. В нем также приняли участие специалисты ведомства и перевозчики, специализирующиеся на перевозке СПС.

Пункты проверки термического оборудования располагаются в каждом федеральном округе страны, дополнительно на рассмотрении находятся заявления о назначении Экспертов в Челябинске, Санкт-Петербурге, Омске, Брянске и Московской области. «Для проведения необходимых форм контроля соответствия нормам СПС перевозчики могут пользоваться как услугами Экспертов в своих федеральных округах, так и услугами любых других назначенных Экспертов, совершая международные и междугородные рейсы», - подчеркнул Алексей Двойных.

Участники совещания обсудили высокую значимость обеспечения сохранности потребительских свойств скоропортящихся пищевых продуктов, указанных в Соглашении СПС. В настоящее время на рассмотрение в Правительство РФ направлен законопроект, которым предусматривается не только проверка документов перевозчика (свидетельства СПС), но и проверка температурного режима в кузове транспортного средства с помощью специального прибора, которым должен быть оборудован автомобиль. Прибор должен измерять температуру воздуха, записывать и хранить полученную информацию (при перевозке быстрозамороженных скоропортящихся пищевых продуктов). Это позволит гарантировать сохранность потребительских свойств скоропортящихся пищевых продуктов на протяжении всего пути следования транспортного средства, исключая случаи включения перевозчиком холодильного оборудования только перед погрузкой/выгрузкой продуктов.

В ходе совещания перевозчики также уточнили, какими параметрами должен обладать терморегистратор, кто будет контролировать его наличие и работоспособность. Собравшиеся обсудили основные проблемы, с которыми сталкиваются компании при подаче документов на получение свидетельств СПС, и распространение действия протокола испытания образца серийно выпускаемых транспортных средств.