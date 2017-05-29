ФБУ «Росавтотранс»: Распространить действующий порядок лицензирования необходимо на все виды перевозок пассажиров

29 июня 2017 г.

Повышение безопасности пассажирских перевозок напрямую зависит от надлежащего качества транспортного обслуживания населения. Распространение действующего порядка лицензирования на все виды перевозок пассажиров автомобильным транспортом, в том числе на заказные перевозки, будет способствовать решению проблемы с нелегальными перевозчиками. Выполнение и соблюдение требований, необходимых для получения лицензии, является основополагающим в безопасности дорожного движения, а распространение их на все виды автобусных перевозок значительно сократит количество ДТП с их участием.

Об этом заявил генеральный директор Агентства автомобильного транспорта (ФБУ «Росавтотранс») Алексей Двойных в ходе круглого стола «Пассажирские автобусные перевозки. Как лицензия защитит от катастрофы?». Мероприятие состоялось в пресс-центре «Парламентской газеты». В нем также приняли участие заместитель руководителя ФБУ «Росавтотранс» Руслан Лужецкий, представители Общественного совета при Минтрансе России, Комитета Совета Федерации по социальной политике, Комиссии по развитию общественной дипломатии и гуманитарному сотрудничеству.

В соответствии с действующим постановлением Правительства РФ в настоящий момент лицензированию подлежат регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении. «При его распространении на заказные перевозки требования к лицензиатам должны быть едиными независимо от размеров компании и количества используемых ее транспортных средств, так как осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом может повлечь за собой ущерб правам, законным интересам, жизни или здоровью граждан. Одними из условий для получения лицензии на осуществление регулярных перевозок пассажиров являются обеспечение регулярного технического осмотра транспортных средств и медицинского осмотра водителей. Необходимо создать равные условия для работы всех перевозчиков», - подчеркнул Алексей Двойных.

Стоит отметить, что перевозчик будет получать лицензию при наличии помещений и оборудования для технического обслуживания и ремонта транспортных средств либо наличие договора со специализированной организацией на предоставление данных услуг; лицензии на осуществление медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) или договора на оказание данных услуг. Кроме того, у водителей автобусов должна быть необходимая квалификация и стаж работы, а владелец автопарка на регулярной основе должен создавать условия для повышения квалификации водителей.

Напомним, в настоящий момент после завершения межведомственного согласования в феврале 2017 года Минтрансом России внесен в Правительство РФ проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек», которым предусматривается обязательное лицензирование деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всем видам перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (включая случаи, если такая деятельность осуществляется по заказам и для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).