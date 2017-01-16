С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В 2017 году федеральная конференция «Логистика будущего: Эффективные решения для склада и транспорта» охватит 11 городов России и Казахстана. Среди них Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Челябинск Астана, Алматы. В Москве конференция «Логистика будущего» состоится в рамках форума Interlogistika. Организатором конференций выступит группа Ekbpromo, поддержку традиционно окажут профильные отраслевые логистические союзы и объединения, а также медиаресурсы.
В настоящее время конференции «Логистика будущего» - крупнейший в России федеральный проект в сегменте отраслевых конференций по складской и транспортной логистике. География охвата – порядка 20 городов России и Казахстана. Ежегодно проект объединяет более 5 000 специалистов отрасли. Это девелоперы складской недвижимости, топ-менеджеры компаний грузовладельцев (торговые и производственные), производители и дистрибуторы товаров, руководители и ведущие специалисты компаний, оказывающих складские услуги и др.
Традиционно в рамках каждой конференции «Логистика будущего» проводят выездные практические экскурсии на складские объекты. За 7-ми летнюю историю проекта участники посетили большое число логистических комплексов, среди которых, например, ЛЦ «Константиновский» в Казани, Sigma Logopark - в Уфе, ЛК «Придорожный» - в Самаре, 3PL Llogistic - в Воронеже, логопарк «Обь» - в Новосибирске, терминал «Булатниково» - в Москве, СК «Янковский» - во Владивостоке, ТЛЦ Северный и склады SVX Logistics – в Екатеринбурге и др.
Непосредственно на конференциях поднимаются темы, затрагивающие вопросы оптимизации и сокращения расходов на рынке логистики, ритейла и упаковки, реальные решения повышения эффективности компаний в период экономической турбулентности, а также оптимизации отношений с партнерами и клиентами. Среди постоянных компаний-участников конференций «Логистика будущего» - Raven Russia, MLP Russia, PPF, Ozon, Astron, Smile logistix, ФАБС Логистик, КОМИТАС, SOLOS, TSC, Astron, МСК-Лидер, Kardex, CargoToGo, Axelot, Микрон, STARCO, ССИ Шефер, Ай Ти Скан. Honeywell, «АНТОР бизнес решения», Kardex,, ILM, Knight Frank, ЭнерСис, Комус и другие.
«Логистика будущего» - это готовое мероприятие для готовой аудитории. Наши конференции имеют высокий уровень доверия и авторитет у участников рынка складской и транспортной логистики на территории всей России», - подчеркнула руководитель проектов ГК Ekbpromo Татьяна Шушакова. – Кроме обмена опытом, конференции преследуют и общественно-значимые задачи в части логистического образования».
Важный момент, что в 2017 году каждый участник конференции «Логистика будущего» получит личный экземпляр федерального гида «Склады России». В издании аккумулирована информация о складских объектах страны, а также аналитика от ведущих международных консалтинговых компаний СBRE, Knight Frank, Cushman&Wakefield, JLL и др. В 2017 году гид «Склады России» выйдет уже во второй раз.