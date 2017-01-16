Федеральная конференция «Логистика будущего» в 2017 году охватит 11 городов России и Казахстана

2 февраля 2017 г.

В 2017 году федеральная конференция «Логистика будущего: Эффективные решения для склада и транспорта» охватит 11 городов России и Казахстана. Среди них Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Челябинск Астана, Алматы. В Москве конференция «Логистика будущего» состоится в рамках форума Interlogistika. Организатором конференций выступит группа Ekbpromo, поддержку традиционно окажут профильные отраслевые логистические союзы и объединения, а также медиаресурсы.

В настоящее время конференции «Логистика будущего» - крупнейший в России федеральный проект в сегменте отраслевых конференций по складской и транспортной логистике. География охвата – порядка 20 городов России и Казахстана. Ежегодно проект объединяет более 5 000 специалистов отрасли. Это девелоперы складской недвижимости, топ-менеджеры компаний грузовладельцев (торговые и производственные), производители и дистрибуторы товаров, руководители и ведущие специалисты компаний, оказывающих складские услуги и др.

Традиционно в рамках каждой конференции «Логистика будущего» проводят выездные практические экскурсии на складские объекты. За 7-ми летнюю историю проекта участники посетили большое число логистических комплексов, среди которых, например, ЛЦ «Константиновский» в Казани, Sigma Logopark - в Уфе, ЛК «Придорожный» - в Самаре, 3PL Llogistic - в Воронеже, логопарк «Обь» - в Новосибирске, терминал «Булатниково» - в Москве, СК «Янковский» - во Владивостоке, ТЛЦ Северный и склады SVX Logistics – в Екатеринбурге и др.

Непосредственно на конференциях поднимаются темы, затрагивающие вопросы оптимизации и сокращения расходов на рынке логистики, ритейла и упаковки, реальные решения повышения эффективности компаний в период экономической турбулентности, а также оптимизации отношений с партнерами и клиентами. Среди постоянных компаний-участников конференций «Логистика будущего» - Raven Russia, MLP Russia, PPF, Ozon, Astron, Smile logistix, ФАБС Логистик, КОМИТАС, SOLOS, TSC, Astron, МСК-Лидер, Kardex, CargoToGo, Axelot, Микрон, STARCO, ССИ Шефер, Ай Ти Скан. Honeywell, «АНТОР бизнес решения», Kardex,, ILM, Knight Frank, ЭнерСис, Комус и другие.

«Логистика будущего» - это готовое мероприятие для готовой аудитории. Наши конференции имеют высокий уровень доверия и авторитет у участников рынка складской и транспортной логистики на территории всей России», - подчеркнула руководитель проектов ГК Ekbpromo Татьяна Шушакова. – Кроме обмена опытом, конференции преследуют и общественно-значимые задачи в части логистического образования».

Важный момент, что в 2017 году каждый участник конференции «Логистика будущего» получит личный экземпляр федерального гида «Склады России». В издании аккумулирована информация о складских объектах страны, а также аналитика от ведущих международных консалтинговых компаний СBRE, Knight Frank, Cushman&Wakefield, JLL и др. В 2017 году гид «Склады России» выйдет уже во второй раз.