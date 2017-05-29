Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Филиал транспортной компании «Байкал Сервис» в Туле достиг в июне 2017 года исторически максимального прироста грузооборота — плюс 100% по отношению к июню 2016 года. Этой победы удалось добиться благодаря переезду в марте этого года на новый терминал. В результате чего площадь используемых складских помещений увеличилась более чем в два раза: с 300 до 630 кв. м.
Новый терминал помог филиалу не только улучшить операционные показатели, но и качество своей работы и обслуживания клиентов. Расположение в поселке Петровском, входящем в черту города Тулы, обеспечивает хорошую транспортную доступность и прямой выезд на трассу М2 «Крым» (Симферопольское шоссе).
О плюсах «новоселья» рассказала директор филиала Мария Чепелюк: «Во-первых, подъезд к складу стал лучше и удобнее для клиентов. Во-вторых, если раньше нам приходилось заниматься выгрузкой и загрузкой автомашин прямо с земли, что занимало больше времени на обслуживание, то теперь наш новый терминал соответствует современным стандартам: в нём есть пандусы, разделены зоны приема и выдачи грузов, что, безусловно, отразилось на скорости наших операций. В-третьих, территория терминала стала значительно больше, и мы можем предложить столь востребованную на рынке услугу ответственного хранения грузов. В-четвертых, склад находится рядом с офисом нашей компании, что очень удобно с точки зрения организации процессов: клиентам больше не надо далеко ходить, чтобы оформить документы на груз».
Увеличение объема грузоперевозок повлекло за собой и изменение в расписании машин. Теперь они отправляются в рейс не три раза в неделю, а ежедневно.
Филиал «Байкал Сервис» в Туле открылся в 14 августа 2012 года, первая машина с грузами была принята 10 сентября 2012 года. Мария Викторовна Чепелюк работает в компании с 4 октября 2012 года — сначала она трудилась на посту главного бухгалтера, а с 17 декабря 2015 года заняла должность директора «Байкал Сервис Тула».