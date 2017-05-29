Филиал «Байкал Сервис Тула»: четыре плюса переезда

18 июля 2017 г.

Филиал транспортной компании «Байкал Сервис» в Туле достиг в июне 2017 года исторически максимального прироста грузооборота — плюс 100% по отношению к июню 2016 года. Этой победы удалось добиться благодаря переезду в марте этого года на новый терминал. В результате чего площадь используемых складских помещений увеличилась более чем в два раза: с 300 до 630 кв. м.

Новый терминал помог филиалу не только улучшить операционные показатели, но и качество своей работы и обслуживания клиентов. Расположение в поселке Петровском, входящем в черту города Тулы, обеспечивает хорошую транспортную доступность и прямой выезд на трассу М2 «Крым» (Симферопольское шоссе).

О плюсах «новоселья» рассказала директор филиала Мария Чепелюк: «Во-первых, подъезд к складу стал лучше и удобнее для клиентов. Во-вторых, если раньше нам приходилось заниматься выгрузкой и загрузкой автомашин прямо с земли, что занимало больше времени на обслуживание, то теперь наш новый терминал соответствует современным стандартам: в нём есть пандусы, разделены зоны приема и выдачи грузов, что, безусловно, отразилось на скорости наших операций. В-третьих, территория терминала стала значительно больше, и мы можем предложить столь востребованную на рынке услугу ответственного хранения грузов. В-четвертых, склад находится рядом с офисом нашей компании, что очень удобно с точки зрения организации процессов: клиентам больше не надо далеко ходить, чтобы оформить документы на груз».

Увеличение объема грузоперевозок повлекло за собой и изменение в расписании машин. Теперь они отправляются в рейс не три раза в неделю, а ежедневно.

Филиал «Байкал Сервис» в Туле открылся в 14 августа 2012 года, первая машина с грузами была принята 10 сентября 2012 года. Мария Викторовна Чепелюк работает в компании с 4 октября 2012 года — сначала она трудилась на посту главного бухгалтера, а с 17 декабря 2015 года заняла должность директора «Байкал Сервис Тула».