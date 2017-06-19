Филиал «РЖД Логистики» в Екатеринбурге открыл складской комплекс

10 августа 2017 г.

Екатеринбург

Филиал «РЖД Логистики» в Екатеринбурге в рамках развития сервиса «РЖД Экспресс» открыл новый складской комплекс. Основное его назначение – обработка сборных и мелких партий грузов и формирование из них полноценных грузовых партий.

Склад готов предлагать клиентам широкий перечень услуг, включая прием и выдачу грузов физическим и юридическим лицам, погрузо-разгрузочные работы, палетирование, хранение, упаковку, забор груза («первая миля»), консолидацию в партии, расконсолидацию и доставку по «последней миле».

Сервис «РЖД Экспресс» – это комплекс услуг АО «РЖД Логистика» по доставке мелких и сборных партий грузов. Клиентам предлагаются оптимальные решения для отправки грузов весом от 20 кг всеми видами транспорта в любую точку России, СНГ, в том числе из Китая и в Китай. В зону охвата входят 170 городов в РФ, 46 городов Китая, более 16 тысяч маршрутов. Объем транспортировки мелких партий грузов в регионе показывает стабильный рост, особенно после запуска отдельного маршрута Китай-Екатеринбург.